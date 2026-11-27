Tekmo druge azijske lige prvakov med moštvoma Al Jazira in iranskim klubom Gol Gohar je zaznamoval nenavaden zaplet, zaradi katerega so ob polčasu zamenjali glavnega sodnika, Sirijca Hanno Hattaba.

V 32. minuti je Hattab po prekršku domačega igralca Felícia Milsona najprej z rumenim kartonom zakorakal proti njemu, nato pa si po sporočilu VAR nenadoma premislil in opomnil vratarja Ersina Destanogluja, ki je bil oddaljen skoraj polovico igrišča. Po posvetu s četrtim sodnikom je karton vratarju sicer preklical, a je poteza sprožila oster odziv gostujočega tabora. Trener Gol Goharja Mehdi Rahmati je sodnika obtožil, da je pijan, vodstvo kluba pa je zagrozilo, da v drugem polčasu ne bo stopilo na igrišče, če bo Hattab ostal na zelenici.

V nadaljevanju je vlogo glavnega sodnika prevzel četrti sodnik, Hattab pa je obtožbe ostro zavrnil in napovedal tožbe zaradi obrekovanja. Kot je pojasnila Nogometna zveza Sirije, je zdravniški pregled po tekmi potrdil, da sodnik ni bil pod vplivom alkohola, temveč je šlo le za nenaden padec krvnega sladkorja in posledično izgubo zbranosti.

Hanna Hattab, ki sicer sodi v elitni sodniški razred zzijske nogometne konfederacije, je napovedal pravne postopke proti vsem, ki so posegli v njegovo zasebnost in čast. »Počakal bom na uradno stališče Sirske nogometne zveze ter se posvetoval z odgovornimi na domači in mednarodni ravni, preden bom podal uradno izjavo z vsemi podrobnostmi. Pridržujem si vso pravico do sprožitve sodnih postopkov proti vsakomur, ki je objavil ali izrekel žaljive in obrekljive trditve na moj račun,« je bil odločen sodnik.