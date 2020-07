Zamora izgubljena, liga prvakov skoraj dobljena

Ljubljana

Jan Oblak je praktično že izgubil vratarski dvoboj s Thibautom Courtoisom. FOTO: Javier Soriano/AFP



Po Neymarju košarica še za Santos

Neymar in njegov nekdanji klub Santos sta na Arbitražnem sodišču za šport potegnila kratko v tožbi proti Barceloni. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

je madridskemu Atleticu na gostovanju v Vigu že v 1. minuti prinesel vodstvo, a potem ni šlo več. Napad je streljal s praznimi naboji, gostitelji (Celta) pa so izenačili na začetku drugega polčasa ().Razplet Atleticu teoretično še ni zagotovil uvrstitve v ligo prvakov, a jo lahko prepreči le čudež. Pred petouvrščenim Villarrealom, ki ima tekmo manj, ima madridski klub tri tekme pred koncem prvenstva devet točk prednosti in boljši medsebojni izkupiček (0:0, 3:1).Toda še en prejeti gol ješe bolj oddaljil od lovorike zamora za najboljšega vratarja sezone. Rekordno peto v nizu bo z veliko verjetnostjo preprečil Janov predhodnik v Atleticovih vratih in zdajšnja Realova št. 1, ki je v 31 tekmah prejel le 18 golov (0,58 na tekmo). Škofjeločan je branil na vseh 35 tekmah in prejel 26 golov (0,74 na tekmo).Osemindvajsetletni in 199 cm visoki Belgijec je v Atleticovem dresu dvakrat osvojil zamoro.Potem ko so se strasti deloma umirile, ko se je na težkem gostovanju v Villarrealu v začetno enajsterico vrnilin zabil gol pri zmagi s 4:1, Barcelono drevi čaka lažja naloga. V mestnem dvoboju in zadnjem za vsaj eno leto bo gostila Espanyol, ki je praktično že v drugi ligi. Z zmago se bo Realu, ki bo tekmo 35. kola igral v petek, približala na točko zaostanka.Ob negativnem vzdušju pri Barceloni je za klub prišla dobra vest iz Lozane. Arbitražno sodišče za šport je zavrnilo tožbo Santosa, ki je zahteval kar 61 milijonov evrov odškodnine zaprestop v Barcelono leta 2013. CAS je zavrnil zahtevek brazilskega kluba in odredilo, da mora Santos povrhu poravnati še vse sodne stroške (18.000 €).Prejšnji mesec se je podobno pod nosom obrisal tudi Neymar, ki je od Barcelone zahteval 43,6 milijona € za »lojalnost«. Še več, CAS je razsodil, da mora brazilski zvezdnik Barceloni vrniti 6,7 milijona €.Neymar je leta 2017 prestopil k Paris St. Germainu za rekordnih 222 milijonov €.