  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Nogomet

    Žan Karničnik: Riera nam je dejal, da bo dal vse za nas

    Kapetan izvrstne celjske ekipe je spregovoril o tekmi z varšavsko Legio, ciljih v Evropi in Albertu Rieri, ki je za zdaj z mislimi le v Celju.
    Žan Karničnik se je na tekmi proti varšavski Legii izkazal s fantastičnim zadetkom, ki je Celjanom prinesel tri točke. FOTO: Denis Balibouse/Reuters
    Galerija
    Žan Karničnik se je na tekmi proti varšavski Legii izkazal s fantastičnim zadetkom, ki je Celjanom prinesel tri točke. FOTO: Denis Balibouse/Reuters
    M. Ru., STA
    7. 11. 2025 | 11:40
    5:00
    A+A-

    Nogometaši Celja navdušujejo v novi sezoni konferenčne lige. Po treh krogih so s stoodstotnim izkupičkom na drugem mestu. S tremi zmagami se jim odpirajo vrata za spomladansko igranje v Evropi, kar je po besedah kapetana ekipe Žana Karničnika že od začetka cilj. Verjame, da lahko celjski klub preseže uvrstitev v četrtfinale iz prejšnje sezone.

    image_alt
    Nogomet igra od petega leta – veliko je bilo odrekanja, a na koncu se splača

    »Že pred prvo tekmo sem napovedoval, da je naš cilj letos biti med tistimi, ki si že v prvem delu tekmovanja z uvrstitvijo med najboljših osem zagotovijo pomlad v Evropi. To na koncu pomeni dve tekmi manj dodatnih kvalifikacij za osmino finala, tudi večji finančni vložek,« je slovenski reprezentant dejal po četrtkovi domači zmagi z 2:1 nad Legio iz Varšave.

    Nogometaši Celja ekipno delujejo vrhunsko. FOTO: NK Celje
    Nogometaši Celja ekipno delujejo vrhunsko. FOTO: NK Celje

    Zato se nameravajo tudi v nadaljevanju ligaškega dela - 27. novembra jih čaka gostovanje pri Olomoucu, nato 11. decembra gostovanje pri Rijeki in 18. decembra domača tekma s Shelbournom - boriti za vsako točko. »Zdaj smo pa res dokazali, da se lahko kosamo z vsakomer in čakajo nas še tri tekme, na katerih želimo doseči primarni cilj pomladi v Evropi.«

    Celjani so že v pretekli sezoni veljali za eno lepših zgodb konferenčne lige. Kot najnižje uvrščena ekipa na Uefini klubski lestvici so se prebili v četrtfinale tekmovanja, tam pa bili blizu zmage nad slovito Fiorentino. Po ocenah Karničnika so varovanci španskega stratega Alberta Riere letos še boljši: »V tej sezoni smo res dali še v prestavo višje in obeti za pomlad so odlični.«

    Albert Riera je po odličnih predstavah v Celju po Evropi zelo zaželjen, še najbolj pa se z njim spogledujejo Beograjčani. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Albert Riera je po odličnih predstavah v Celju po Evropi zelo zaželjen, še najbolj pa se z njim spogledujejo Beograjčani. FOTO: Leon Vidic/Delo

    Četrtkova zmaga je bila sicer težko prigarana, saj so domačini večji del tekme zaostajali z 0:1. V prvem polčasu so jih gostje nadigrali, igra Celjanov pa ni stekla. Tudi v drugem je ekipa iz poljske prestolnice sprva bila bolj prepričljiva, a Celjani so nato vendarle počasi obračati tok dogajanja na zelenici, nato pa v petih minutah, z goloma v 72. in 77. minuti, popolnoma preobrnili izid.

    »V prvem polčasu nismo bili na enaki ravni kot na preteklih tekmah, vendar smo vztrajali. Trener nas je spodbujal, da bi vendarle, tudi ko nam ne gre, igrali svojo igro, da ne bi odstopali od tega. In v drugem polčasu smo našli način, dejansko smo dokazali, da ne potrebujemo veliko,« je ocenil Karničnik.

    V vlogi enega junakov tekme je bil prav igralec, ki se v Rierinem sistemu vse bolj znajde v hibridni vlogi med bočnim branilcem in vezistom, saj je v 77. minuti z »evrogolom« Celje pripeljal v vodstvo. Žogo je zadel s polodboja s približno 20 metrov in z vrtinčastim udarcem premagal vratarja Legie Kacperja Tobiasza.

    »Pri odločilnem golu se mi je sprva zdelo, da je žoga res šla precej po sredini, ampak je toliko zavijala, da je bila res neugodna za vratarja. Verjetno bi lahko ocenil, da gre za moj najboljši gol, vsekakor za izredno pomembnega za nas,« je ocenil Karničnik.

    Kljub fantastičnemu »evrogolu« proti Legii pa se verjetno nič ne more primerjati z zadetkom proti Danski na evropskem prvenstvu v nogometu 2022 v Nemčiji. FOTO: Leonhard Simon/Reuters
    Kljub fantastičnemu »evrogolu« proti Legii pa se verjetno nič ne more primerjati z zadetkom proti Danski na evropskem prvenstvu v nogometu 2022 v Nemčiji. FOTO: Leonhard Simon/Reuters

    Še en junak četrtkove zmage pa je bil vratar Celjanov Žan-Luk Leban, ki je že v prvem polčasu preprečil višje vodstvo gostov, v drugem pa se je izkazal z več paradami, vključno z izjemno obrambo v sodnikovem dodatku za ohranitev vodstva Celja.

    Dvaindvajsetletni čuvaj mreže, ki je letos okrepil ekipo iz knežjega mesta, je opravljeno delo po tekmi ocenil kot precej rutinsko. »Pomagal sem ekipi, kaj naj rečem. Res je, na koncu sem imel ene par situacij, ki sem jih rešil, ampak zato sem tu, da pomagam.«

    Veliko bolj navdušen nad delom vratarja je bil Karničnik, ki pa je komentiral tudi zadnja ugibanja o prihodnosti Riere na klopi Celja. V medijih v Srbiji in tudi v Sloveniji so vse glasnejša namigovanja o njegovem odhodu v Crveno zvezdo, ki pa jih Španec zanika. Tudi po četrtkovi tekmi je na novinarsko vprašanje, ali se je kaj spremenilo glede njegovih napovedi, da bo ostal v Celju, vse dokler bo srečen, odgovoril: »Ali nisem videti srečen? Sem srečen.«

    Ali govorice vplivajo tudi na igralce? »Na nek način vplivajo. Konec koncev je bilo veliko govora v zadnjih dneh o tem, ali bo zapustil ekipo ali ne. Ampak nam je rekel, da dokler je tu, dokler smo igralci tu, bo dal on vse za nas,« je dejal Karničnik.

    Sorodni članki

    Šport  |  Nogomet
    Konferenčna liga

    Spektakularen zasuk Celjanov za nove tri točke

    Po 1. polčasu tesno vodstvo Legie iz Varšave v Celju, sledila sta izenačenje Nikite Josifova in nato gol Žana Karničnika za veliko slavje ob Savinji.
    6. 11. 2025 | 18:22
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Slovenska nogometna reprezentanca

    Selektor Kek bo potonil ali izplaval s preizkušenimi močmi

    Matjaž Kek je razkril, na koga bo stavil na zadnjih dveh tekmah kvalifikacijskega ciklusa za svetovno prvenstvo 2026 v Mehiki, ZDA in Kanadi.
    4. 11. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Žan Karničnik

    Nogomet igra od petega leta – veliko je bilo odrekanja, a na koncu se splača

    V prvi epizodi podkasta Junaki športa je delil nasvete reprezentant Žan Karničnik, spraševal ga je nadobudni član škofjeloškega kluba Emrah Fazlić.
    Nejc Grilc 3. 11. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Photo
    Šport  |  Nogomet
    SNL

    Koper spravil na kolena tudi Olimpijo, za konec neodločeno v Domžalah

    Najboljši nogometaši v slovenskem prvenstvu igrajo tekme 14. kola, zmagali Celje, Maribor, Koper in Radomlje.
    1. 11. 2025 | 05:45
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Oškodovanje upnikov

    Sodba padla malo pred zastaranjem

    Urško Jurkovič so obsodili na 18-mesečno pogojno kazen.
    Aleksander Brudar 5. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Trump zahteval pokop filibustra, a se mu upirajo celo republikanci

    Torkove volitve so pokazale, da večinska javnost za ustavitev delovanja vlade ne krivi levice.
    Barbara Kramžar 7. 11. 2025 | 02:20
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Romi

    Maja Regina: Poroke mladoletnih niso del kulture, pač pa posledica revščine

    Romska družba je odsev družbe kot celote, poudarja učiteljica, ki že vrsto let dela z Romi. »Tudi mi bomo morali storiti korak naprej.«
    Simona Bandur 6. 11. 2025 | 11:10
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Sojenje

    Slaščičar zanika, da je podkupil župana

    Gzim Kahrimani naj bi se hotel nezakonito znebiti konkurence.
    6. 11. 2025 | 17:42
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    BREZ BANKE

    Do denarja v 24 urah: sodobna alternativa bančnim posojilom

    Kako lahko podjetja danes financirajo rast, naročila in zaloge – brez banke in brez čakanja.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

    Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
    Promo Delo 7. 11. 2025 | 11:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Polna košarica in polna baterija: udobje, ki presega vse izkušnje do zdaj (video)

    Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ideje, nasveti in navdih za dom na sejmu Ambient in Dom plus 2025

    Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 10:49
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pokojnina bo verjetneje višja, če bomo pogumnejši

    Pri plemenitenju denarja za bolj oddaljene cilje preredko izbiramo dolgoročno donosnejše produkte.
    Milka Bizovičar 6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Prijave so že odprte: v živo spoznajte letošnje prejemnike prestižnih priznanj

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    CeljeNK CeljeAlbert RieraŽan Karničnikkonferenčna liga

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Incident

    Pred ZD Kočevje fizično napadli dva dijaka

    Poškodovanega dijaka so oskrbeli na urgenci, policija pa je osumljenca že identificirala.
    7. 11. 2025 | 13:17
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Ogledalo Slovenije

    Zaupanje v parlament raste, afera v Novem mestu potopila policijo in sodišča

    Oktobrska rast zaupanja v institucije je bila visoka, a je kriza v Novem mestu drastično znižala zaupanje v sodišča (padec za 18 točk) in policijo.
    7. 11. 2025 | 12:59
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Sprejemanje zakona

    Župani zadovoljni z ukrepi Šutarjevega zakona, Romi svarijo pred neustavnostjo

    Le dosledno izvajanje zakona bo pripomoglo, da se bo stanje v jugovzhodni Sloveniji izboljšalo, menijo župani. Predstavniki Romov: Zakon bo veljal za vse.
    7. 11. 2025 | 12:45
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nemčija

    V Nemčiji se je vnela razprava o prepovedi prostitucije: »Smo bordel Evrope«

    Predsednica nemškega parlamenta je Nemčijo označila za »bordel Evrope« in skupaj z ministrico za zdravje pozvala k prepovedi kupovanja spolnih storitev.
    7. 11. 2025 | 12:20
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Indonezija

    Britanska babica po 12 letih čakanja na smrtno kazen vendarle na poti domov

    Skupaj s še enim zapornikom, prav tako obsojenim zaradi preprodaje drog, so jo izpustili v okviru dogovora med vladama Združenega kraljestva in Indonezije.
    7. 11. 2025 | 12:14
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Sprejemanje zakona

    Župani zadovoljni z ukrepi Šutarjevega zakona, Romi svarijo pred neustavnostjo

    Le dosledno izvajanje zakona bo pripomoglo, da se bo stanje v jugovzhodni Sloveniji izboljšalo, menijo župani. Predstavniki Romov: Zakon bo veljal za vse.
    7. 11. 2025 | 12:45
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nemčija

    V Nemčiji se je vnela razprava o prepovedi prostitucije: »Smo bordel Evrope«

    Predsednica nemškega parlamenta je Nemčijo označila za »bordel Evrope« in skupaj z ministrico za zdravje pozvala k prepovedi kupovanja spolnih storitev.
    7. 11. 2025 | 12:20
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Indonezija

    Britanska babica po 12 letih čakanja na smrtno kazen vendarle na poti domov

    Skupaj s še enim zapornikom, prav tako obsojenim zaradi preprodaje drog, so jo izpustili v okviru dogovora med vladama Združenega kraljestva in Indonezije.
    7. 11. 2025 | 12:14
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Prijave so že odprte: v živo spoznajte letošnje prejemnike prestižnih priznanj

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

    Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 15:13
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PROGRAMSKA OPREMA

    Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

    Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Kdo so ljudje, ki spakirajo kovčke, ko pride do incidenta, in odidejo?

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    NEPREMIČNINE

    »Potihem si želim, da bi spet imel čas za ples«

    Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 09:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    »Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

    Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 13:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Nova raven kremastega užitka

    Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 12:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Verjemi v jutri: 100.000 evrov za projekte, ki spreminjajo svet

    Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POGOZDOVANJE

    Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

    V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 09:52
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

    Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VIRUTALNI STREŽNIKI

    Zakaj izbrati slovenski oblak?

    Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Supermoč

    Voditelj ima nalogo služiti ekipi

    Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je hallux valgus? Kako ga uspešno zdravimo?

    Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

    Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
    Promo Delo 1. 9. 2025 | 10:58
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

    Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 10:53
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo