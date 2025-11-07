Žan Karničnik: Riera nam je dejal, da bo dal vse za nas

Nogometaši Celja navdušujejo v novi sezoni konferenčne lige. Po treh krogih so s stoodstotnim izkupičkom na drugem mestu. S tremi zmagami se jim odpirajo vrata za spomladansko igranje v Evropi, kar je po besedah kapetana ekipe Žana Karničnika že od začetka cilj. Verjame, da lahko celjski klub preseže uvrstitev v četrtfinale iz prejšnje sezone.

»Že pred prvo tekmo sem napovedoval, da je naš cilj letos biti med tistimi, ki si že v prvem delu tekmovanja z uvrstitvijo med najboljših osem zagotovijo pomlad v Evropi. To na koncu pomeni dve tekmi manj dodatnih kvalifikacij za osmino finala, tudi večji finančni vložek,« je slovenski reprezentant dejal po četrtkovi domači zmagi z 2:1 nad Legio iz Varšave.

Nogometaši Celja ekipno delujejo vrhunsko. FOTO: NK Celje

Zato se nameravajo tudi v nadaljevanju ligaškega dela - 27. novembra jih čaka gostovanje pri Olomoucu, nato 11. decembra gostovanje pri Rijeki in 18. decembra domača tekma s Shelbournom - boriti za vsako točko. »Zdaj smo pa res dokazali, da se lahko kosamo z vsakomer in čakajo nas še tri tekme, na katerih želimo doseči primarni cilj pomladi v Evropi.«

Celjani so že v pretekli sezoni veljali za eno lepših zgodb konferenčne lige. Kot najnižje uvrščena ekipa na Uefini klubski lestvici so se prebili v četrtfinale tekmovanja, tam pa bili blizu zmage nad slovito Fiorentino. Po ocenah Karničnika so varovanci španskega stratega Alberta Riere letos še boljši: »V tej sezoni smo res dali še v prestavo višje in obeti za pomlad so odlični.«

Albert Riera je po odličnih predstavah v Celju po Evropi zelo zaželjen, še najbolj pa se z njim spogledujejo Beograjčani. FOTO: Leon Vidic/Delo

Četrtkova zmaga je bila sicer težko prigarana, saj so domačini večji del tekme zaostajali z 0:1. V prvem polčasu so jih gostje nadigrali, igra Celjanov pa ni stekla. Tudi v drugem je ekipa iz poljske prestolnice sprva bila bolj prepričljiva, a Celjani so nato vendarle počasi obračati tok dogajanja na zelenici, nato pa v petih minutah, z goloma v 72. in 77. minuti, popolnoma preobrnili izid.

»V prvem polčasu nismo bili na enaki ravni kot na preteklih tekmah, vendar smo vztrajali. Trener nas je spodbujal, da bi vendarle, tudi ko nam ne gre, igrali svojo igro, da ne bi odstopali od tega. In v drugem polčasu smo našli način, dejansko smo dokazali, da ne potrebujemo veliko,« je ocenil Karničnik.

V vlogi enega junakov tekme je bil prav igralec, ki se v Rierinem sistemu vse bolj znajde v hibridni vlogi med bočnim branilcem in vezistom, saj je v 77. minuti z »evrogolom« Celje pripeljal v vodstvo. Žogo je zadel s polodboja s približno 20 metrov in z vrtinčastim udarcem premagal vratarja Legie Kacperja Tobiasza.

»Pri odločilnem golu se mi je sprva zdelo, da je žoga res šla precej po sredini, ampak je toliko zavijala, da je bila res neugodna za vratarja. Verjetno bi lahko ocenil, da gre za moj najboljši gol, vsekakor za izredno pomembnega za nas,« je ocenil Karničnik.

Kljub fantastičnemu »evrogolu« proti Legii pa se verjetno nič ne more primerjati z zadetkom proti Danski na evropskem prvenstvu v nogometu 2022 v Nemčiji. FOTO: Leonhard Simon/Reuters

Še en junak četrtkove zmage pa je bil vratar Celjanov Žan-Luk Leban, ki je že v prvem polčasu preprečil višje vodstvo gostov, v drugem pa se je izkazal z več paradami, vključno z izjemno obrambo v sodnikovem dodatku za ohranitev vodstva Celja.

Dvaindvajsetletni čuvaj mreže, ki je letos okrepil ekipo iz knežjega mesta, je opravljeno delo po tekmi ocenil kot precej rutinsko. »Pomagal sem ekipi, kaj naj rečem. Res je, na koncu sem imel ene par situacij, ki sem jih rešil, ampak zato sem tu, da pomagam.«

Veliko bolj navdušen nad delom vratarja je bil Karničnik, ki pa je komentiral tudi zadnja ugibanja o prihodnosti Riere na klopi Celja. V medijih v Srbiji in tudi v Sloveniji so vse glasnejša namigovanja o njegovem odhodu v Crveno zvezdo, ki pa jih Španec zanika. Tudi po četrtkovi tekmi je na novinarsko vprašanje, ali se je kaj spremenilo glede njegovih napovedi, da bo ostal v Celju, vse dokler bo srečen, odgovoril: »Ali nisem videti srečen? Sem srečen.«

Ali govorice vplivajo tudi na igralce? »Na nek način vplivajo. Konec koncev je bilo veliko govora v zadnjih dneh o tem, ali bo zapustil ekipo ali ne. Ampak nam je rekel, da dokler je tu, dokler smo igralci tu, bo dal on vse za nas,« je dejal Karničnik.