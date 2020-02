Žan Majer jubilejni deseti slovenski strelec v serie A

Ljubljana

Vodstvo s 3:0, vendar le točka



Luki Elsnerju se je v Franciji nasmihala senzacija, realnost je izpad v drugo ligo. Prvak PSG, ki je igral brez Kyliana Mbappeja in Neymarja, je v Amiensu v 41. minuti zaostajal z 0:3. V 75. minuti je bil PSG v vodstvu s 4:3. Amiens je izenačil v 91. minuti, a slovesu od ligue1 bo težko ubežal. V zadnjih enajstih tekmah je Amiens osvojil le štiri točke (neodločeni izidi) in za 18. mestom (Dijon), ki vodi v dodatne kvalifikacije, zaostaja že pet točk.

Luka Elsner je prejšnji teden točil solze po nesrečnem porazu proti Monacu, v soboto se je smejal, ko je Amiens v 91. minuti osvojil točko proti Paris St. Germainu. FOTO: AFP



Po 18 sekundah strl Romo

Žan Majer (levo) se na jugu »škornja« počuti odlično. FOTO: US Lecce

bo poleg rojstnega dneva, 15. julij 1992, z debelo podčrtal še 15. februar 2020. Bivši Mariborčan, ki v Ljudskem vrtu ni dočakal priložnosti in ni preživel selekcijskega sita Zlatka Zahovića, je preko Aluminija, Domžal ter Rostova lansko zimo okrepil slovensko posadko legionarjev v italijanskem nogometu. V soboto je bil veliki junak Leccejeve šeste prvenstvene zmage. Premagal je že odpisani Spal z 2:1.S presežkom so pri slovitem rožnatem športnem dnevniku La Gazzetta dello Sport ovrednotili učinek 27-letnega reprezentančnega zveznega igralca, ki iz tekme v tekmo utrjuje svoj položaj v najboljši enajsterici in izziva tudi slovenskega selektorja. Zaslužil si je najvišjo oceno pri zmagovalcih – 7,5. Predstava moštva je bila ocenjena na 6,5. Najprej so gostje iz Ferrare, sicer zadnji na lestvici, v 41. minuti nad njim storili prekršek za enajstmetrovko.Vrhunec v Majerjevi 18. tekmi v najmočnejšem italijanskem prvenstvu (Seria A) je bila 66. minuta, ko je z golom moštvu z južne jadranske obale, pri katerem je nekoč igral tudi, priigral šesto prvenstveno zmago. Lecce si je z njo za malenkost izboljšal izhodišče v boju za obstanek. Na 16. mestu ima pred 18. Genoo tri točke prednosti (25:22). Lecce je pod taktirko trenerjaizenačil rekordni niz treh zmag iz sezone 2003/04 pod vodstvom trenerja Delia Rossija, ki je imel tudi eno od najvidnejših vlog pri uveljavitvi(Palermo) v italijanski prvi ligi.Majer je deseti slovenski nogometaš, ki je dosegel gol v serie A, sicer 175. slovenskega. Pred njim so strelsko zgodovino pisali še(12 golov)(16),(86),(23),(22),(7),(4),(2),(2) in(1).Drugi slovenski junak minulega konca tedna v serie A je bil Iličić. Jojo, glavni zvezdnik črno-modrih iz Bergama in prvi strelec moštva s 14 goli, resda ni zabil gola, toda z eno od glavnih vlog je pripomogel k zmagi proti Romi, največjemu tekmecu za 4. mesto ter uvrstitev v ligo prvakov tudi v naslednji sezoni.Rimljani so šli na odmor s prednostjo po atraktivnem golu po samostojni akciji Bošnjaka, v drugem polčasu pa se je Atalanta razletela in uprizorila odlično igro. Hitro je izenačila, v 59. minuti pa povsem zasukala dvoboj v svoj prid. Strelec gola za 2:1 je bil rezervist Hrvat, ki je dosegel izjemen gol iz svojega prvega dotika in po vsega 18. sekundah po vstopu na igrišče. Atalanta ima pred Romo že šest točk prednosti in je boljša tudi v medsebojnih tekmah.Atalanta bo že v sredo igrala v LP, v prvi tekmi osmine finala bo gostila špansko Valencio.