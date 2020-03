FOTO:Žan v vratnico, Ante v vrata za Olimpijino povečanje prednosti

Ljubljana



Dalmatinec povzročil potres

Predsednik NK Olimpija Milan Mandarić je pred tekmo trenerju Safet Hadžžiću namenil besede spodbude. Foto Blažž Samec



Celjski 15 golov



Polom izkušenega Ibričića

Vitja Valenčič (levo) in Klemen Šturm sta bila med najvidnejšimi igralci v Stožicah. FOTO: Blažž Samec/Delo



Sežanci že do desete točke

Strelec: 1:0 – Vukušić (Boakye, 71); streli: 8:11; na vrata: 2:4; posest žoge v %: 59:41; koti: 8:8; prekrški: 16:20; menjave: Bezjak-Menalo (59., 6); Šušnjara-Filipović (72., –), Šporn-Horvat (76.,–), Karničnik-Žižek (81., –); rumeni kartoni: Čekiči (46), Bagnack (79, 90); Maruško (55), Kous (77); rdeči karton: Bagnack (90).



Maribor : Bravo 1:2 (0:2)



Štadion Ljudski vrt, gledalcev 1500, sodnik Roman Glažar (Hajdina).

Strelci: 0:1 – Žinko (14, 11 m), 0:2 – Baturina (Kramarič, 41), 1:2 – Tavares (90); Maribor: Pirić, Milec, Mitrović, Koblar, Viler, Cretu, Vrhovec, Požeg Vancaš (od 72. Bajde), Kronaveter, Kotnik (od 57. Mihelič), Mešanović (od 57. Tavares); Bravo: Vekić, M. Matko, Brekalo, Drkušić, Kurtovič, Agboyi (od 74. Kirm), Žinko, Ogrinec, Kramarič (od 90. Primc), Nukić, Baturina (od 84. A. Matko); rdeči karton: Koblar (28/2RK); streli: 18:12; na vrata: 8:5; posest žoge v %: 56:44; koti: 4:4; prekrški: 12:13.



Triglav : Celje 0:5 (0:2)



Športni center, gledalcev 700, sodnik Rade Obrenović (Ljubljana).

Strelci: 0:1 – Vizinger (Lotrič, 11), 0:2 – Božić (27, 11-m), 0:3 – Vizinger (Marandiči, 49), 0:4 – Božić (Marandiči, 64), 0:5 – Vizinger (Lotrič, 81); Triglav: Arko, Gliha, Kocjančič (od 51. Šalja), Kumer (od 63. Udovič), Rogelj, R. Wilmots, Gajić, Ćerimagić, M. Wilmots, Hasanaj (od 46. Beciri), Majcen; Celje: Rozman, Marandici, Ćalušić, Stojinović, Kadušić, Zaletel (od 82. R. Štraus), Benedičič (od 65. Antanavičius), Lotrič, Kerin (od 77. Plantak), Božić, Vizinger; streli: 14:15; na vrata: 7:9; posest žoge v %: 59:41; koti: 5:10; prekrški: 10:11.



Domžale : Aluminij 1:3 (0:1)



Šp. park, gledalcev 400, sodnik Damir Skomina (Koper).

Strelci: 0:1 – Pečnik (33), 0:2 – Jakšić (52), 0:3 – Klepač (73), 1:3 – Husmani (Sikimić, 90); Domžale: Mulalić, Sikošek, Vujadinović, Vuklišević, Žinić, Kim (od 64. Sikimić), Husmani, Ibričić, Lazarević (od 64. Podlogar), Jakupović (od 79. Mavretič), Vuk; Aluminij: Kovačić, Pantalon, Petek, Ploj, Pečnik (od 80. Vrdoljak), Jakšić, Šaka, Leko (od 90. Marinšek), Klepač, Vrbanec (od 89. Čermak), Živković; rdeči karton: Klepač (75/2RK); streli: 10:8; na vrata: 3:4; posest žoge v %: 54:46; koti: 5:1; prekrški: 13:14.



Rudar : CB24 Tabor



Štadion Ob jezeru, gledalcev 300, sodnik Slavko Vinčić (Maribor).

Strelec: 0:1 – Ristić (75.); Rudar: Radan, Pušaver, Pavlović, Ćosić, Džinić, Filipović, Anđelković (od 72. Vošnjak), Črnčič, Lelić, Kuzmanović, Radić (od 81. Panadić); CB24 Tabor: Šugić, Nemanič, Azinović, Yameogo, Krivičić, Zebić (od 57. Pittinari), Ristić, Kouao, Sever, M. Babić (od 78. Mihaljević), Bongongui (od 25. Stevanović); rdeči karton: Pavlović (74); streli: 7:13; na vrata: 3:11; posest žoge v %: 43:57; koti: 2:6 prekrški: 11:8.



Vrstni red strelcev: 18 – Vizinger, Vukušić, 12 – Kronaveter, Lotrič, Sikimić; podajalci: 9 – Lotrič, 8 – Požeg Vancaš, Vizinger, Vrbanec.



Olimpija 25 15 5 5 52 : 29 50 +23

Celje 25 12 9 4 53 : 25 45 +28

Aluminij 25 13 6 6 44 : 24 45 +20

Maribor 25 12 7 6 41 : 26 43 +15

Mura 25 9 11 5 37 : 30 38 +7

Tabor 25 8 5 12 29 : 37 29 -8

Bravo 25 7 7 11 31 : 43 28 -12

Triglav 25 8 3 14 32 : 50 27 -18

Domžale 25 7 5 13 34 : 47 26 -13

Rudar 25 0 10 15 23 : 56 10 -23



Pari 26. kola: Bravo – Triglav (13. t. m.), CB24 Tabor – Olimpija, Aluminij – Mura, Domžale – Mura (vsi 14. t. m.), Celje – Rudar (15. t. m.).

- Olimpija je po hudi bitki in 18. ligaškem goluv zadnji tekmi 25. kola strla trd, zelo trd Murin oreh. Lahko bi potegnila tudi krajšo, saj je gostpri rezultatu 0:0 zatresel vratnico, Ljubljančani pa so na koncu dobili, kar so želeli: pet točk prednosti pred najbližjima zasledovalcema, sedem točk pred Mariborom.Prvaku po najslabšem scenariju grozi poletje brez Evrope, Domžalam celo neizprosen boj za obstanek, takšno podobo namreč razkriva pogled na lestvico. Celje je potrdilo status moštva v najboljši formi, CB24 Tabor, da je resen in tekmovalen tekmec, Bravo navdahnjen rival, Aluminij pa navkljub ne tako všečnim igram resen kandidat za vrh lestvice.Temelje Ljudskega vrta je zamajal Bravo, njegova bojevita predstava in taktično discipliniran pristop sta izpostavila še enega hrvaškega mladeniča, ki v domovini ni dobil resnejše priložnosti, v Sloveniji pa postavlja ogledalo domačim »proizvajalcem« vrhunskih nogometašev. Komaj 19-letni Dalmatinec, posojeni Dinamov napadalecje bil neposredni krivec za mariborski polom: najprej je v 14. minuti izsilil enajstmetrovko in prvi rumeni karton za. V 28. minuti je Koblarja »izključil«, potem ko ga je mladi vijolični branilec nespretno in nenamerno udaril pri obrambnem posredovanju. Za nameček je v 41. minuti dosegel še gol (četrtega v petih tekmah) po lepi globinski podaji k Bravu posojenega MariborčanaPrvi polčas je bil dovolj, da se je v Ljudskem vrtu že začela pripravljati »vstaja« na tribunah in po tekmi. A Maribor v drugem polčasu kljub igralcu manj ni bil tako slab, da bi si zaslužil le kritike, zmanjkalo mu je tudi nekaj sreče.je zatresel prečko; če bi zadel v vrata, bi morda golv sodnikovem dodatku pomenil vsaj točko. Bravo kljub igralcu več ni bil tako lahek in hiter v nogah ter samozavesten.»Ob tako negativnem vzdušju se čuti, da fantje igrajo pod pritiskom. Videti je, da jim je težko igrati. Vedeli pa smo, da bo tekma težka tekma iz psihološkega zornega kota,« je o težavnosti tekme povedal trener Maribora, medtem ko je kaznovani kolega z ljubljanske klopipriznal, da si ne želi, da bi še kdaj tako razburljivo tekmo spremljal s tribune.»Odločila sta moštveni duh in konkretnost. Gola smo dosegli v pravem trenutku in odlično smo se branili,« je bil vesel trener Brava.»Lepo je biti trener Celja. Ves čas smo razmišljali, kako se bomo po Mariboru lotili te tekme. Nismo pričakovali zmage na tak način. Srečni in zadovoljni smo, ampak ostajamo na tleh,« je žarel. Kako ne bi, Celje uprizarja spektakularne predstave in ustrahuje tekmece s svojo učinkovitostjo. V Kranju so razigrani trikratni strelec, dvakratni, podajalca pri dveh golihinter drugi postavili na trdna tla po prvih treh tekmah »leteče« Gorenjce. Ti so v tej sezoni za Celjane kot boksarska vreča za nabijanje. 6:0, 4:0, 5:0 so izidi v tej sezoni.Eno samo točko od petnajstih so osvojili Domžalčani in se namesto v boju za Evropo znašli v boju za obstanek. »Tekmo je odločila napaka v prvem polčasu,« je bil odkrit trener. Krivec? Povratnik po kazni in mož, od katerega so v domžalskem taboru pričakovali, da bo krivuljo rezultatov obrnil navzgor,mu je ukradel žogo in zadel za vodstvo gostov.»Do gola smo imeli nekaj sreče, potem smo se sprostili in izpeljali taktično odlično tekmo v obrambi,« je povedal trener Aluminija, medtem ko se je Razdrh, ki ga resnično čakajo težki dnevi na domžalski klopi, že sprijaznil, da ne bo veliko sproščenih trenutkov. »Enostavno ne gre, v slačilnici je težko. Dva meseca bosta še dolga,« je še razmišljal.je bil nepopustljiv borec kot igralec, takšen je tudi Tabor, ki ga vodi v vlogi trenerja. Argentinec je za tekmo z zadnjim Rudarjem odlično pripravil moštvo in motiviral igralce, da so bili vztrajni tudi takrat, ko so trpeli. Že odpisani Velenjčani so bili vse prej kot drugoligaški, a znova jim je zmanjkal ščepec sreče. Sežančani so vendarle zasluženo zmagali, domači vratarje bil namreč odličen, nemočen pa le pri prostem streluz roba kazenskega prostora.