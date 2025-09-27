Žan Vipotnik četrtega mojstrsko dosegel s peto

Če se je Benjamin Šeško veselil svojega prvega gola za Manchester United v premier league, se je njegov reprezentančni kolega Žan Vipotnik veselil že svojega četrtega na šesti tekmi v drugi angleški ligi (championship) za Swansea. Na gostovanju pri Millwallu je 23-letni Konjičan mojstrsko, spretno, atraktivno in s peto dosegel gol za vodstvo v 12. minuti. Prvič v sezoni je igral vso tekmo, skupno pa je igral 351 minut, Šeško 295.

Valižanom kljub vsemu niso zadržali prednosti, gostitelji, ki so za dve mesti višje uvrščeni na lestvici, so iztržili točko (1:1).

Za Vipotnikom je res imeniten mesec, v katerem si je utrdil status pri Swanseaju. Zaradi spretnosti pred vrati si je prislužil vzdevek lisjaka v kazenskem prostoru – »A fox in the box«. Slovenec je na petem mestu na lestvici najboljših strelcev in le za gol zaostaja za najučinkovitejšimi tekmeci. V tej sezoni je dosegel še dva gola v pokalnem tekmovanju.