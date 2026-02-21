Žan Vipotnik glavni junak slovenskega dvoboja v championshipu (VIDEO)

Slovenski nogometaš Žan Vipotnik je tudi v 33. kolu druge angleške lige glavni junak svojega Swanseaja. Štajerec je tokrat ob zmagi Swanseaja z 1:0 nad Bristol Cityjem v 36. minuti prispeval edini zadetek ter tako poskrbel, da so se labodi na lestvici spet približali prvi deseterici.

Za Vipotnika je to že šestnajsti zadetek v championshipu, s katerim je še vedno udobno na vrhu lestvice najboljših strelcev. Swansea je po novi zmagi s 45 točkami na štirinajstem mestu lige, Bristol City pa ima na dvanajstem mestu dve več. Za goste je tekmo v prvi postavi začel še en slovenski reprezentant Tomi Horvat, ki se je na Otok preselil med zimskim prestopnim rokom.

Potem ko je na prvih dveh tekmah prispeval asistenco tokrat z ekipnimi soigralci ni uspel premagati domače obrambe in Prekmurec je z Bristolom prvič okusil poraz.