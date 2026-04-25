Žan Vipotnik je neustavljiv, padel je zadetek številka 23 (VIDEO)

Slovenski nogomenti zvezdnik Žan Vipotnik se ne more ustaviti. Napadalec valižanskega Swanseaja je na tekmi proti Norwichu, na kateri je bil končni rezultat 1:1, zadel že svoj 23. gol v letošnji sezoni druge angleške lige. S tem je prednost pred Hajijem Wrightom iz Coventry Cityja, ki se je že uvrstil v premier ligo, povišal na šest zadetkov, do konca rednega dela lige pa je le še ena tekma.

Coventry City ima devet točk prednosti pred Ipswichem, oba kluba pa do konca ločita le še dve tekmi – tako je že jasno, da je Coventry po petindvajsetih letih vnovič postal član elitne druščine nogometnih klubov na Otoku. Ipswich medtem še ni uradno uvrščen v premier ligo, saj ima tretjeuvrščeni Millwall z odrigrano tekmo več enako točk.

V championshipu se sicer razred višje preselijo trije klubi. Prva dva na lestvici se tja uvrstita avtomatično, medtem ko tretjega srečneža dobimo po izločilnih bojih tretjega, četrtega, petega in šestega kluba na lestvici – kot vse kaže, bodo to Middlesborough, Millwall, Southampton in Wrexham.

Frank Lampart je Coventry City po četrt stoletja popeljal nazaj med elito. FOTO: Andrew Boyers/Reuters

Swansea Žana Vipotnika je na enajstem mestu, dve točki zadaj pa je 13. Bristol City Tonija Horvata. Oxford United Nika Prelca je sicer dobil darilo v smislu odbitka dveh točk West Bromu, a vseeno kaže, da bo klub iz univerzitetnega mesta padel v tretje kakovostno tekmovanje na Otoku, kamor sta uradno že nazadovala Leicester in Sheffield Wednesday.