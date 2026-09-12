Žan Vipotnik se je vrnil v lansko formo

Slovenski nogometaš Žan Vipotnik nadaljuje z uspešnimi predstavami v Angliji – z zadetkom je postavil piko na i zmagi Swansea Cityja nad Burnleyjem s 3:1. Slovenski reprezentančni napadalec je v drugem polčasu dosegel tretji gol Valižanov, ki so po petih tekmah v 15 dneh ohranili domačo neporaženost in se povzpeli na drugo mesto championshipa.

Swansea je večino dela opravil že pred odmorom. Gostitelji so z agresivnim pritiskom visoko na polovici Burnleyja tekmeca silili v napake, eno od njih pa je za vodstvo izkoristil Adam Idah.

Prednost je nato povišal Moussa Yeo. Elijah Just je prestregel nenatančno podajo Burnleyja in zaposlil Yea, ta pa je po prodoru z natančnim nizkim strelom zadel za 2:0. Burnley se je po odmoru vrnil v igro. Largie Ramazani je po dolgi podaji ušel obrambi Swansea Cityja in znižal na 1:2, gostje pa so v naslednjih minutah močneje pritisnili proti domačim vratom.

Njihov nalet je 22 minut pred koncem ustavil prav Vipotnik, ki je v igro vstopil po približno dvajsetih minutah drugega polčasa. Akcijo je na sredini igrišča z odlično podajo začel Marko Stamenić, ki je v prostor poslal Ronalda. Brazilec bi lahko zaključil sam, vendar je nesebično podal pred vrata, kjer je Vipotnik dokončal lepo ekipno akcijo za 3:1.

Slovenec je bil sicer uspešen že na prejšnji tekmi, ko je proti Southamptonu izkoristil enajstmetrovko. To mu je očitno dalo veliko motivacije, da se je vrnil v lanskoletno formo, ko je bil natančen kar 23-krat.