Nogomet

Žan Vipotnik po slavnostni razglasitvi najboljših zabil gol št. 22

Slovenski nogometni reprezentant je bil strelec tudi v Londonu. Igral je slabe pol ure in bil razglašen za najboljšega igralca tekme.
Prestižni »zlati čevelj« za najboljšega strelca v drugi najmočnejši ligi Žanu Vipotniku tako rekoč ne more spolzeti iz rok. FOTO: FC Swansea/X
Prestižni »zlati čevelj« za najboljšega strelca v drugi najmočnejši ligi Žanu Vipotniku tako rekoč ne more spolzeti iz rok. FOTO: FC Swansea/X
G. N.
22. 4. 2026 | 07:45
Žan Vipotnik se ne ustavlja, zabil je gol št. 22. in prepričljivo ostaja prvi strelec v drugi angleški nogometni ligi. Štiriindvajsetletni Konjičan je sinoči v 44. kolu potrdil zmago Swanseaja na gostovanju v Londonu pri Queens Park Rangers (QPR), saj je v 80 minuti zadel z bele točke za vodstvo z 2:0 gostov iz Walesa, gostitelji so le znižali poraz v zadnji mionuti.

Slovenski reprezentant je dvoboj po hudem ritmu tekem in po ponedeljkovi tradicionalni slavnostni podelitvi priznanj najboljšim v Championship za sezono 2025/26 – Vipotnik je bil izbran v najboljšo enajsterico – začel na klopi za rezervne igralce. V igro je vstopil v 67. minuti in je bil kljub le slabe pol ure na igrišču izbran tudi za najboljšega igralca. 

Do konca prvenstva sta še dve tekmi, Vipotnikova prednost pred prvim zasledovalcem na lestvici strelcev pa znaša kar pet golov. Konec sezone bo z veseljem dočakal Tomi Horvat, ki je pri Bristolu pri slavnem trenerju, nekdanjemu angleškemu selektorju Royu Hodgsonu na stranskem tiru. V dvoboju proti Southamptonu (2:2) ga ni bilo niti med rezervisti. Tudi Nika Prelca ni bil v moštvu Oxforda, ki je izgubilo proti Wrexhamu.

VEČ NOVIC
Šport  |  Nogomet
Junak v Londonu

Žan Vipotnik po slavnostni razglasitvi najboljših zabil gol št. 22

Slovenski nogometni reprezentant je bil strelec tudi v Londonu. Igral je slabe pol ure in bil razglašen za najboljšega igralca tekme.
22. 4. 2026 | 07:45
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Razširitev pravic

Od decembra oploditev z biomedicinsko pomočjo dostopna tudi za samske ženske

Na klinikah so že obravnavali prve posameznice in pare iz istospolnih razmerij, na letni ravni jih pričakujejo okoli 20.
Beti Burger 22. 4. 2026 | 07:00
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

Knjiga tedna: Barbara Kingsolver: Demon Copperhead

Bistroumna predelava klasike David Copperfield Charlesa Dickensa iz leta 1850 ...
22. 4. 2026 | 07:00
Preberite več
Magazin  |  Kulinarika
Odprta kuhinja

»Okus je noro dober«: kako pripraviti domačo gorčico, ki prekaša kupljeno

Recept iz istrske domačije, ki zahteva nekaj potrpežljivosti – a nagrada je intenziven, poln okus.
Alenka Kociper 22. 4. 2026 | 06:55
Preberite več
Novice  |  Svet
Vojna v Iranu

V živo:      V živo: Trump podaljšal premirje, Iran še brez odločitve glede novega kroga pogajanj

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
22. 4. 2026 | 06:45
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

Knjiga tedna: Barbara Kingsolver: Demon Copperhead

Bistroumna predelava klasike David Copperfield Charlesa Dickensa iz leta 1850 ...
22. 4. 2026 | 07:00
Preberite več
Magazin  |  Kulinarika
Odprta kuhinja

»Okus je noro dober«: kako pripraviti domačo gorčico, ki prekaša kupljeno

Recept iz istrske domačije, ki zahteva nekaj potrpežljivosti – a nagrada je intenziven, poln okus.
Alenka Kociper 22. 4. 2026 | 06:55
Preberite več
Novice  |  Svet
Vojna v Iranu

V živo:      V živo: Trump podaljšal premirje, Iran še brez odločitve glede novega kroga pogajanj

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
22. 4. 2026 | 06:45
Preberite več
