Žan Vipotnik po slavnostni razglasitvi najboljših zabil gol št. 22

Žan Vipotnik se ne ustavlja, zabil je gol št. 22. in prepričljivo ostaja prvi strelec v drugi angleški nogometni ligi. Štiriindvajsetletni Konjičan je sinoči v 44. kolu potrdil zmago Swanseaja na gostovanju v Londonu pri Queens Park Rangers (QPR), saj je v 80 minuti zadel z bele točke za vodstvo z 2:0 gostov iz Walesa, gostitelji so le znižali poraz v zadnji mionuti.

Slovenski reprezentant je dvoboj po hudem ritmu tekem in po ponedeljkovi tradicionalni slavnostni podelitvi priznanj najboljšim v Championship za sezono 2025/26 – Vipotnik je bil izbran v najboljšo enajsterico – začel na klopi za rezervne igralce. V igro je vstopil v 67. minuti in je bil kljub le slabe pol ure na igrišču izbran tudi za najboljšega igralca.

Do konca prvenstva sta še dve tekmi, Vipotnikova prednost pred prvim zasledovalcem na lestvici strelcev pa znaša kar pet golov. Konec sezone bo z veseljem dočakal Tomi Horvat, ki je pri Bristolu pri slavnem trenerju, nekdanjemu angleškemu selektorju Royu Hodgsonu na stranskem tiru. V dvoboju proti Southamptonu (2:2) ga ni bilo niti med rezervisti. Tudi Nika Prelca ni bil v moštvu Oxforda, ki je izgubilo proti Wrexhamu.