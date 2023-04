Žan Vipotnik se bo soočil slovensko različico ključavnice

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko se v 1. SNL za tri evropske vstopnice potegujejo še Maribor, Celje,Koper, Domžale in Mura (Olimpija jo praktično že ima), in tudi trije drugoligaši (Rogaška, Aluminij, Bistrica), ki so še v pokalnem tekmovanju (sredi naslednjega tedna bodo na sporedu četrtfinalne tekme), sta za prestižni naslov najboljšega strelca v manjši prednosti dva nogometaša: novopečeni reprezentant Žan Vipotnik in soboški Kosovec Mirlind Daku. Dosegla sta po 14 golov. Lahko bi ju ogrozil – ali že prehitel – tudi Olimpijin zvezni igralec Mario Kvesić (12), vendar je Hercegovec svojo priložnost zapravil v prejšnjem kolu v Fazaneriji, ko je spomladi zastreljal še tretjo enajstmetrovko.