Nogomet

Žan Vipotnik še dvakrat zatresel mrežo in drvi proti strelski kroni

Slovenski napadalec iz vrst Swanseaja Žan Vipotnik je ob zmagi s 4:0 proti Sheffield Wednesdayu dosegel dva gola.
Galerija
N. Gr.
8. 2. 2026 | 15:06
8. 2. 2026 | 15:11
1:14
Dobra forma Žana Vipotnika v drugi angleški ligi ne pojenja. Pozimi je bil Vipi tarča prvoligašev, najresneje se je zanj zanimal West Ham, a do prestopa ni prišlo in hitronogi napadalec še naprej trese mreže za valižanski Swansea.

Benjamin Šeško še naprej le opazuje zlate roke Michaela Carricka

V nedeljskem popoldnevu so gostili zadnjeuvrščeni Sheffield Wednesday, ki se utaplja v dolgovih, in ga gladko odpravili s 4:0. Vipotnik je dvakrat našel pot do mreže, v 70. minuti je z golom za 2:0 potrdil tri točke domačinov, ko je vratarja gostov premagal neposredno s prostega strela.

Mreža se je tresla tudi devet minut pozneje, ko je slovenski reprezentant zadel še po podaji Ronalda. V tej sezoni je že pri 15 golih in je sam na vrhu lestvice strelcev v championshipu.

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Nogomet
Pomemben zadetek

Benjamin Šeško po izjemnem zadetku: O tem sem dolgo sanjal

Tuje lige: Slovenski nogometni as zadel v zadnjih minutah za uspeh rdečih vragov na Old Traffordu. Jaka Bijol se bo kmalu vrnil na tekme.
Matic Rupnik 2. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Angleško prvenstvo

Benjamin Šeško še naprej le opazuje zlate roke Michaela Carricka

Nogometaši Manchester Uniteda so na Old Traffordu z 2:0 premagali Tottenham, Benjamin Šeško pa je znova pristal na klopi za rezervne nogometaše.
Nejc Grilc 7. 2. 2026 | 15:26
Preberite več
Premium
Nedelo
Smučarija in olimpijske igre

Andrea Massi: Vse Tinine kolajne in globuse bi zamenjal za najino družino

Arhitekt največjih uspehov Tine Maze je pronicljiv opazovalec dogajanja v belem cirkusu, ki je v ženskem delu po njegovi oceni zavil na kriva pota.
Miha Hočevar 8. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Slovenska skakalka po padcu pristala v bolnišnici

Na tekmi celinskega pokala v Kranju je Tinkara Komar padla in bila prepeljana v bolnišnico Jesenice, na srečo se je izognila hujšim poškodbam.
7. 2. 2026 | 14:50
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Glasba in družba

Zakaj je Ljubljana klonila: harmonika, Fehtarji in Modrijani

Fanatično se gre zoperstavljati fanatizmom poenostavljanja, ki svet reducirajo na sosledja binarnosti.
7. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Enajstletniku, ki ga je voznik avtobusa nagnal v sneg, častno mesto ob zastavi

Dečka, ki je moral med sneženjem in pri temperaturah pod ničlo prepešačiti dolge kilometre do doma, je videl ves svet.
7. 2. 2026 | 14:46
Preberite več
Premium
Nedelo
Umori na podeželju

Briljantna kriminalka, po kateri boste mirno spali

Od tega tedna si bomo lahko na nacionalki ogledali XXV. sezono znamenite filmske serije o umorih v idiličnih vasicah in izvedeli, kdo jih je zagrešil.
Gorazd Utenkar 8. 2. 2026 | 16:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Evrovizija

Kaos na Evroviziji: bosta Hrvaška in Ukrajina imeli izvajalce s podobnim imenom?

Razprave pa sproža tudi Srbija, kjer bodo predstavnika izbrali 28. februarja. Največ odzivov je povzročila pevka Zejna s pesmijo Jugoslavija.
8. 2. 2026 | 15:55
Preberite več
