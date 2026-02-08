Žan Vipotnik še dvakrat zatresel mrežo in drvi proti strelski kroni

Dobra forma Žana Vipotnika v drugi angleški ligi ne pojenja. Pozimi je bil Vipi tarča prvoligašev, najresneje se je zanj zanimal West Ham, a do prestopa ni prišlo in hitronogi napadalec še naprej trese mreže za valižanski Swansea.

V nedeljskem popoldnevu so gostili zadnjeuvrščeni Sheffield Wednesday, ki se utaplja v dolgovih, in ga gladko odpravili s 4:0. Vipotnik je dvakrat našel pot do mreže, v 70. minuti je z golom za 2:0 potrdil tri točke domačinov, ko je vratarja gostov premagal neposredno s prostega strela.

Mreža se je tresla tudi devet minut pozneje, ko je slovenski reprezentant zadel še po podaji Ronalda. V tej sezoni je že pri 15 golih in je sam na vrhu lestvice strelcev v championshipu.