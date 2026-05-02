Žan Vipotnik sezono tudi uradno končal kot najboljši strelec druge angleške lige

Slovenski napadalec je v letošnji sezoni v drugi angleški ligi zbral 23 zadetkov. Prihodnje leto v premier ligi dva povratnika, tretjega še čakamo.
Žan Vipotnik je odigral najboljšo sezono v dosedanji karieri. FOTO: Swansea
M. Ru.
2. 5. 2026 | 15:52
S tekmami 46. kola se je danes na Otoku uradno končala sezona druge angleške nogometne lige. Že nekaj tednov nazaj je prvak postal Coventry City, ki se skupaj z Ipswichem seli med elito v premier league. Četverica klubov se je uvrstila v izločilne boje za še tretje mesto, ki vodi v prvo ligo, najboljši strelec championshipa pa je tudi uradno postal 24-letni slovenski reprezentant Žan Vipotnik. 

Kdo se je že vdal v usodo, Olimpija ali Primorje?

Konjičan se na zadnjem obračunu sezone, ko se je njegov Swansea pomeril s Charltonom, ni vpisal med strelce, a tudi to je bilo dovolj za lagodno zmago na lestvici strelcev. V vseh tekmovanjih je prispeval 25 zadetkov, v drugi ligi pa je bil natačnen 23-krat. Njegova najbližja tekmeca sta bila Oliver McBurnie iz Hull Cityja in Haji Wright iz zmagovalnega Coventry Cityja. Prav zavoljo izjemne forme Vipotnika je Swansea na lestvici končal na enajstem mestu, dve točki pred Bristol Cityjem drugega slovenskega predstavnika na Otoku Tomija Horvata. 

Nekaj drame smo videli tudi v bitki za preboj na mesta, ki prinašajo uvrstitev med četverico klubov v boju za napredovanje v premier ligo. Millwall, ki je še danes zjutraj upal na uvrstitev na drugo mesto, ni dočakal zdrsa Ipswicha in je tako končal kot tretji, Southampton pa se je po izjemnem zmagovitem nizu po novem letu povzpel vse do četrtega mesta.

Veliko veselje v štabu Coventry Cityja, ki ga vodi Frank Lampard. FOTO: Andrew Boyers/Reuters

Še naprej bodo upali tudi navijači Middlesbrougha, medtem ko je Hull City na zadnji dan prehitel Wrexham. Materinski klub Maribora – obe moštvi si lasti Turek Acun Ilicali –, ima tako celo možnosti, da bo prihodnje leto del dvajseterice v najbolj gledani nogometni ligi na svetu. 

V tretjo angleško ligo so izpadli razglašeni Sheffield Wednesday, Oxford United Nika Prelca ter Leicester City, ki se je še natanko pred desetletjem veselil senzacionalne zmage v premier ligi, zdaj pa so lisice prav tako senzacionalno padle na tretjo raven otoškega nogometa. 

 

   

 

 

   

 

championshipnaši na tujemŽan Vipotnikpremier league

