Luka Modrić in Snoop Dogg si želita obdržati vročega slovenskega napadalca

Slovenski nogometni reprezentant Žan Vipotnik v letošnji sezoni blesti v dresu valižanskega Swanseaja. Čeprav je za njegovim klubom podpovprečna sezona, je Konjičan na 25 tekmah dosegel kar enajst zadetkov. Kar devet jih je dal v drugi angleški ligi, kjer spada med najboljše napadalce, počasi pa dobiva tudi ponudbe klubov iz prestižnejših lig.

Swansea je trenutno v championshipu na izjemno skromnem 20. mestu, na njihovo srečo pa je trojica klubov v coni za izpad v hudi krizi. Resda so na lestvici zelo majhne točkovne razlike, a za enajstim Derbyjem zaostajajo že okroglih deset točk. Vendar pa prihodnost kluba iz drugega največjega valižanskega mesta vseeno ni tako črnogleda.

Labodi, takšen je vzdevek kluba, so namreč zelo mamljivi za investitorje, ki se radi odločijo za finančni vložek v moštvo. V minulem letu sta se tako kot delna lastnika kluba pridružila izvrstni vezist Milana in legenda Real Madrida Luka Modrić ter znani ameriški reper Snoop Dogg. Zdaj pa se je za podobno potezo odločila še 84-letna ameriška miljarderka Martha Stewart, ki se podaja v njej povsem neznane vode.

Znana je kot ikona življenjskega sloga, ki je iz kuhanja, gospodinjstva, urejanja doma in vrtnarjenja zgradila močno osebno blagovno znamko ter medijski imperij z revijami, televizijskimi oddajami in več kot 90 knjigami. Je tudi prva ženska milijarderka, ki si je svoje premoženje ustvarila sama.

»Z veseljem potrjujemo, da je Martha, ki je zgradila dolgo in uspešno kariero kot vodilna ameriška strokovnjakinja za gospodinjstvo in življenjski slog, po Snoop Doggu in Luki Modriću postala manjšinska lastnica našega nogometnega kluba. Zelo smo veseli, da jo lahko pozdravimo v naši ekipi,« so zapisali na klubski spletni strani.

Swansea, sicer leta 2013 dobitnik angleškega pokala, se bo moral konkretno potruditi, če bo želel v svojih vrstah obdržati Žana Vipotnika, ki bi lahko kmalu zaigral celo v premier league. Zanj se je namreč zanimal West Ham United, ki je prav v minulih dneh izgubil nemškega napadalca Niclasa Füllkruga, v prestolnici mode bo zaigral skupaj z Luko Modrićem.

Slovenec je sicer ljubljenec valižanskih navijačev, ki so mu že priredili nekaj navijaških pesem, tudi sicer pa bi bila pametna poteza, da 23-letnik iz Slovenskih Konjic vsaj še pol sezone ostane pri Swanseaju. Če bo klub nekoliko dvignil pripravljenost in popravil uvrstitev na lestvici, bo dobil še več priložnosti za zadetke in posledičen dvig cene na trgu.

Prav nocoj se bo Vipotnik srečal s še enim slovenskim napadalcem v drugi angleški ligi. Labodi bodo ob 20.45 igrali proti na lestvici nižje postavljenemu Oxford Unitedu, za katerega igra nekdanji član ljubljanske Olimpije Nik Prelec.