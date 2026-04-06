Hladnokrvni Vipotnik v življenjski formi, dvakrat zadel v polno (VIDEO)

Žan Vipotnik je v življenjski formi. Potem ko je dosegel dva gola za slovensko nogometno reprezentanco na zadnji prijateljski tekmi za zmago s 3:2 v Črni gori, je spet blestel tudi v angleški drugi ligi, championshipu. Konjičan je že v prvem polčasu zanesljivo dosegel dva gola z 11 metrov za Swansea in je uprizoril preobrat proti Middlesbroughu, ki je v Walesu prišel v vodstvo po zadetku Alexa Bangure v 12. minuti.

Končni izid tekme je bil 2:2. Vipotnik je igral le do 56. minute, trener Vitor Matos ga je namreč žrtvoval v taktični zamenjavi, ki pa se ni povsem obrestovala, gostje so izenačili v 75. minuti, ko je prav tako z 11 metrov zadel Tommy Conway.

Hladnokrvni 24-letni Vipotnik, ki je igral za Maribor in Bordeaux, preden je šel leta 2024 na Otok, je z bele pike zadel v 20. minuti in v četrti minuti sodnikovega dodatka prvega polčasa. To sta bila njegov 19. in 20. gol v prvenstvu in je prepričljivo najboljši strelec po moči drugega tekmovanja v Angliji. Napadalec je pred kratkim podaljšal pogodbo s Swanseajem do leta 2030, čeprav so se zanj zanimali tudi mnogi klubi iz premier league.

Swansea je ta čas na 15. mestu na lestvici 24 klubov. Middlesbrough je kot tretji resno v igri za vrnitev med angleško elito, a ta remi mu ni šel na roko v boju z Ipswichem in Millwallom. Daleč spredaj je Coventry.