Žan Vipotnik je v življenjski formi, ga čaka prestop v premier league?

Slovenski nogometaš Žan Vipotnik je v izjemni formi. Triindvajsetletnik je v drugi angleški ligi, ki vseeno spada med najmočnejša nogometna tekmovanja na stari celini, še na drugi tekmi zapored zatresel nasprotnikovo mrežo, svojemu Swanseaju pa je pomagal do pomembne zmage proti Wrexhamu v zelo izenačenem prvenstvu.

Slovenski reprezentant je bil natančen v 70. minuti, ko je po asistenci Ronalda nevarno sprožil, žoga pa se je naposled od enega izmed branilcev Wrexhama odbila v mrežo nasprotnika in tako poskrbela za izenačenje. Labodom je zmago v izdihljajih rednega dela prinesel rezervist Adam Idah.

Vipotnik je zadel še svoj deveti gol v letošnji sezoni angleškega championshipa, s čimer je na lestvici najboljših strelcev peti. Navijači Swanseaja imajo Slovenca zelo radi, priredili so mu tudi nekaj navijaških pesnitev, a zanj se vendarle zanimajo veliko uspešnejši klubi na Otoku. V zadnjih dneh je bilo slišati glasne govorice, da bi se lahko že pozimi preselil k West Hamu, ki se v premier ligi za obstanek bori prav z Leedsom Jake Bijola.

Swansea je sicer v drugi angleški ligi na 17. mestu, do osmega mesta pa jim manjka le pet točk. Tekmovanje je zelo napeto, razlike med klubi so majhne, zato bi Valižanom izvrstni napadalec kova Žan Vipotnik dobro prišel tudi v nadaljevanju sezone.