Žan Vipotnik je tarča številnih klubov, a odločil se je, da bo ostal

Prihodnost slovenskega nogometnega reprezentanta Žana Vipotnika ostaja ena od odprtih zgodb ob koncu poletnega prestopnega roka. Trener Swansea Cityja Vitor Matos je za BBC priznal, da številna ugibanja o morebitnem odhodu za slovenskega napadalca niso enostavna.

Vipotnik je v minuli sezoni s 23 goli postal najboljši strelec angleškega championshipa, zato zanimanja zanj ne manjka. Swansea je v začetku meseca zavrnil ponudbo Hull Cityja Adžuna Ilidžalija v višini približno deset milijonov funtov (slabih dvanajst milijonov evrov), odtlej pa po navedbah kluba nove konkretne ponudbe ni bilo.

Slovenski napadalec je kljub negotovosti nastopil na vseh treh tekmah Swansea v novi sezoni, v kadru pa naj bi bil tudi za sobotno gostovanje pri Derby Countyju. »Seveda je veliko hrupa glede njegove prihodnosti in tega, kaj se bo zgodilo. Je izjemen fant z velikim srcem in pravi profesionalec, toda seveda ni lahko. Predvsem so igralci ljudje in poskrbeti moramo tudi za to plat,« je o Konjičanu dejal Matos.

Trener Valižanov je poudaril, da se Vipotnik z okoliščinami dobro spoprijema. »Predan je delu, dobro trenira in je vedno dobre volje. Mislim, da vse skupaj prenaša na najboljši možni način.« Pri Swanseaju vztrajajo, da slovenskega reprezentanta niso prisiljeni prodati. Vipotnik je marca podpisal novo dolgoročno pogodbo, toda prihod škotskega napadalca Rossa Stewarta nakazuje, da se je klub pripravil tudi na možnost njegovega odhoda.

Če bi do zaključka prestopnega roka prispela dovolj visoka ponudba, bi jo Swansea lahko sprejel. Matos zato še ni želel zagotoviti, da Vipotnik ostaja v Walesu. »To bomo lahko rekli šele, ko se bo prestopni rok končal. Enako velja za vsakega igralca,« je sklenil.