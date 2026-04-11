Žan Vipotnik znova glavni junak ob novi zmagi Swanseaja

Valižanski Swansea je v drugi angleški ligi premagal Leicester in še dodatno poglobil luknjo angleških prvakov iz sezone 2016/17. Edini zadetek je v 53. minuti prispeval Žan Vipotnik, ki je naravnost neustavljiv – na zadnjih štirih tekmah je prispeval šest zadetkov, štiri za klub in dva za slovensko reprezentanco.

Swansea je zdaj v izjemno izenačenem tekmovanju štiri kola pred koncem na štirinajstem mestu, a do devetega labode loči le točka. Vipotnik je na 42 tekmah prispeval 21 zadetkov in je krepko na prvem mestu lestvice strelcev. Drugouvrščeni Haji Wright iz krepko vodilnega Coventryja je bil natančen šestnajstkrat, Jack Clarke iz Ipswicha pa štirinajstkrat.

Povsem drugače je pri Leicesterju, ki se je še devet let nazaj veselil senzacionalnega naslova prvaka v premier ligi, zdaj pa je štiri tekme oddaljen od nazadovanja v tretjo angleško ligo (league one). Na predzadnjem mestu – za njimi je le razglašeni Sheffield United z negativnim številom točk – so tri točke za Oxfordom Nika Prelca in štiri točke za Portsmouthom.

Tretji slovenski nogometaš v drugi angleški ligi Tomi Horvat je ob zmagi Bristol Cityja nad QPR na igrišče prišel v 88. minuti. Četa legendarnega Royja Hodgsona je remizirala z 0:0, a ostaja na desetem mestu.