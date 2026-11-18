Francoski nogometni prvoligaš Strasbourg ima novega trenerja, potem ko je danes odpustil Portugalca Huga Oliveiro. Nasledil ga bo njegov rojak Vitor Matos, ki je v zadnjem obdobju pri angleškem drugoligašu Swanseaju treniral slovenskega reprezentanta Žana Vipotnika.

Strasbourg in Oliveira sta se dogovorila za sporazumno prekinitev pogodbe, potem ko je ekipa na zadnjih šestih tekmah zabeležila pet porazov. Nazadnje proti Toulousu z 1:3 za trenutno 13. mesto v 18-članski zasedbi ligue 1. S tem je le dve točki oddaljen od cone izpada. Francoski klub je to koledarsko leto doživel veliko sprememb na klopi, potem ko je januarja Anglež Liam Rosenior odšel k Chelseaju, njegov naslednik in rojak Gary O'Neil pa je po pol leta zapustil Strasbourg v smeri Ipswicha. Oliveira je ekipo prevzel pred začetkom te sezone, v poletnem prestopnem roku pa je moral spremljati odhod številnih ključnih igralcev po kazni Evropske nogometne zveze zaradi kršenja finančnih pravil, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Matos je pred obdobjem v Swanseaju, ki ga je treniral od novembra 2025 do danes, ko je zapustil klub, deloval v Portu in Liverpoolu. Tam je skrbel za razvoj mladih igralcev. Kot glavni trener je vodil Maritimo med julijem in novembrom 2025. Leto prej je bil pomočnik trenerja pri Salzburgu. Pod Matosom je bil strelsko navdahnjen Vipotnik, ki je v sezoni 2025/26 za Swansea dosegel 23 golov na 44 tekmah v drugem rangu angleškega nogometa.