Žana Vipotnika si želi cela Evropa, snubi ga tudi Mourinho

Napadalec slovenske nogometne reprezentance Žan Vipotnik v letošnji sezoni navdušuje v dresu valižanskega Swansea Cityja. Za ekipo je v drugi angleški ligi prispeval že 21 zadetkov, s čimer je z lahkoto vodilni na seznamu najboljših strelcev, zato se zanj že zanimajo številni ugledni klubi na Otoku in širše.

Po poročanju otoških medijev je na prvem mestu med snubci mladega Konjičana Coventry City, ki pod taktirko trenerja Franka Lamparda v championshipu močno vodi in je takorekoč že uvrščen v premier ligo. Med elito bi lahko spet videli tudi Ipswich, za Vipotnika pa se zanimata tudi Brighton in Leeds United.

Scenarij, v katerem bi se Vipotnik pridružil Leedsu, bi bil izjemen, saj tam kot eden izmed nosilcev igre v obambi že odlično igra Jaka Bijol. Zanimanje pa ne prihaja le iz Anglije, Slovenca podrobno spremljajo tudi portugalski klubi – najglasneje se omenja Benfica, ki jo vodi legendarni Jose Mourinho, novega vročega napadalca pa po Luisu Suarezu in Viktorju Gyökeresu išče tudi Sporting. V preteklih mesecih se je sicer omenjalo še Atalanto in Fiorentino iz italijanske serie A, a vsaka ekipa bo morala za Konjičana odšteti kar konkreten znesek.

Valižani za prodajo slovenskega napadalca namreč zahtevajo najmanj 15 milijonov britanskih funtov, kar znaša dobrih 17 milijonov evrov. Če bi torej to poletje prišlo do prodaje, Vipotnikova tržna vrednost po oceni Transfermarkta sicer znaša 15 milijonov evrov, a bi bila lahko po koncu sezone še osvežena in bi se blagajna Swanseaja prijetno napolnila.