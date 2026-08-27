Zanetil kaos v Lyonu: provokacije, sredinci in množični pretep (VIDEO)

Fenerbahče se je po dolgih 18 letih vrnil med evropsko elito, potem ko je na povratni tekmi kvalifikacij za ligo prvakov v gosteh z 2:1 premagal Lyon in napredoval s skupnim izidom 3:2. Toda slavje turškega velikana je hitro zasenčil kaos, ki ga je po zadnjem sodnikovem žvižgu zanetil Matteo Guendouzi.

Francoz je bil zaradi svoje preteklosti pri Marseillu, velikem tekmecu Lyona, na udaru domačih navijačev že med ogrevanjem. Na žvižge s tribun je odgovoril s kazanjem sredincev in tako že pred začetkom tekme močno dvignil temperaturo na stadionu.

»Naprej Marseille!«

Prava eksplozija je sledila po koncu tekme. Guendouzi je po veliki zmagi stopil pred domače tribune, pokazal značilno gesto francoskega raperja Jula, nato pa pred kamero večkrat zavpil: »Allez l'OM!« oziroma »Naprej Marseille!«

Provokacija je razjezila igralce in člane strokovnega štaba Lyona, na zelenici pa je hitro zavrelo. Nogometaši in varnostniki so skušali umiriti razmere, toda spor se je nadaljeval tudi ob odhodu proti slačilnicam.

Tam je proti Guendouziju stekel Antonio Ferreira, trener vratarjev Lyona, vendar mu je pot preprečil varnostnik. Nato so proti Ferreiri krenili člani Fenerbahčejeve odprave, iz prerivanja pa se je razvil množični pretep, v katerega se je vključilo več ljudi iz obeh taborov.

»Žalostno je, če niti slaviti ne smemo, kot želimo«

Guendouzi je po tekmi pojasnil, da njegove provokacije niso prišle brez razloga. Trdil je, da so ga navijači Lyona ves večer žalili in pri tem omenjali tudi njegovo družino.

»Ko imaš 60.000 ljudi, ki 90 minut žalijo tvojo mamo, družino in otroke, pa nihče ne ukrepa ...« je dejal Francoz in poudaril, da mora spoštovanje veljati v obe smeri.

»Žalostno je, če po tekmi niti slaviti ne moremo tako, kot želimo,« je še dodal. Tudi trener Fenerbahčeja Ismail Kartal je stopil na njegovo stran in poudaril, da ima Guendouzi podporo celotnega moštva.

Vse skupaj je zasenčilo velik večer turškega kluba. Po remiju z 1:1 na prvi tekmi v Istanbulu sta Vedat Muriqi in Archie Brown Fenerbahčeju v Lyonu priigrala zmago z 2:1, domačim pa ni pomagal niti zadetek Malicka Fofane. Istanbulčani bodo tako prvič po sezoni 2008/09 znova igrali v glavnem delu lige prvakov.