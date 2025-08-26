Zapravili več kot 300 milijonov evrov, rešitelj pa je bil najstnik

Angleški nogometni prvak Liverpool je v 2. kolu angleškega prvenstva gostoval pri Newcastlu. Branilec naslova je slavil s 3:2. Po dveh tekmah imajo popoln izkupiček le še Liverpool, Arsenal in Tottenham.

Liverpool in Newcastle, ki sta v bitki za napadalca Alexandra Isaka, tega ni bilo v ekipi, sta za konec kola uprizorila razbuljiv dvoboj. Ryan Gravenberch je poskrbel za vodstvo rdečih v 35. minuti, na 2:0 je povišal Hugo Ekitike v 46. minuti. Pri obeh golih je bil podajalec Cody Gakpo. Bruno Guimaraes je v 57. minuti vzbudil nekaj upanja domačim gledalcem, ki pa so slabe volje ostali zaradi poškodb Sandra Tonalija in Joelintona.

Newcastle je sicer že ob koncu prvega polčasa ostal brez izključenega Anthonyja Gordona po grobem naletu s hrbta nad Virgila van Dyjka. Toda branilci naslova prvaka, ki so za vse novince poleti odšteli 340 milijonov evrov, prednosti niso znali unovčiti. William Osula je v 88. minuti celo izenačil, kljub igralcu manj pa so bili domači tisti, ki so aktivneje v končnici iskali zmagoviti gol. Na koncu so se veselili gosti. Po lepi in atraktivni akciji podaj s prvim dotikom in zadnji Mohameda Salaha z desne strani je Dominik Szboslai prepustil žogo, 16-letni (29. t. m. bo dopolnil 17 let) Rio Ngumoha pa je zabil za dreugo ligaško zmago.