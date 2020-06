Umrla iraška nogometna legenda

Bagdad - Iraška nogometna legenda Ahmed Radhi je umrl zaradi zapletov, povezanih z boleznijo novega koronavirusa, za katero je zbolel pretekli teden. Preminil je le nekaj ur pred načrtovanim poletom in zdravljenjem v Jordanijo. Trenutni selektor iraške reprezentance je Srečko Katanec.



Šestinpetdesetletni Radhi je med drugim dosegel doslej edini gol Iraka na svetovnih prvenstvih, leta 1986 na prvenstvu v Mehiki je bil uspešen proti Belgiji ob porazu z 1:2. Najboljši azijski nogometaš je bil v letih 1984 in 1988, ko je Irak vodil do končnih zmag na zalivskih pokalih.



V Iraku, kjer je zaradi vojnega pustošenja zdravstveni sistem zelo šibek, so registrirali skoraj 30.000 primerov novega koronavirusa, ta teden je zaradi njega število umrlih preseglo številko 1000.