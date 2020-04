Zaradi koronavirusa v umetni komi 23-letni profesionalni nogometaš

Ljubljana – Da z boleznijo covid-19 ni šale, kaže tudi primer iz Francije. Za novim koronavirusom je namreč hudo zbolel 23-letni nogometaš Junior Sambia, ki so ga morali zdravniki dati celo v umetno komo.



Zveznega igralca Montpellierja, ki v elitni francoski ligi zaseda osmo mesto, so v torek odpeljali v bolnišnico, ker je tarnal zaradi težav z dihanjem in bolečin v želodcu. Prvi test na zlovešči virus je bil negativen, toda zdravstveno stanje nogometaša Vaulx-en-Velina pri Lyonu se je vidno slabšalo.



Ko so včeraj še enkrat opravili test na koronavirus, je bil pozitiven. »Njegovo stanje je zdaj stabilno. V umetni komi se ni ne poslabšalo niti izboljšalo. Zares je težko, verjetno se je okužil pri nakupovanju,« je za časnik Le Parisien povedal Juniorjev agent Frederic Guerra.



Sambia je sicer prvi okuženi igralec iz elitne francoske lige. Njegovi soigralci so šokirani in upajo, da se bo Juniorjevo stanje čim prej izboljšalo. »Mi smo ena družina, ostani močan!« je pod moštveno fotografijo na družbenem omrežju twitter zapisal Andy Delort, napadalec Montpellierja.