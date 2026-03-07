  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Zaradi megle dve uri prej

Slovenska ženska nogometna reprezentanca bo zaradi napovedane goste megle na Obali gostila Avstrijo ob 17. uri, namesto ob 19., kot je bilo predvideno.
Ženska nogometna reprezentanca se bo po porazu proti Nemčiji na Bonifiki pomerila z Avstrijkami. FOTO: Miran Alijagić/NZS
Galerija
Ženska nogometna reprezentanca se bo po porazu proti Nemčiji na Bonifiki pomerila z Avstrijkami. FOTO: Miran Alijagić/NZS
Š. R., STA
7. 3. 2026 | 12:48
7. 3. 2026 | 12:51
2:22
A+A-

Slovenska ženska nogometna reprezentanca bo danes ob 17. uri v Kopru v kvalifikacijah za nastop na svetovnem prvenstvu gostila Avstrijo. Nogometna zveza Slovenije je danes namreč sporočila, da se bo tekma zaradi napovedane goste megle na Obali začela dve uri prej, kot je bilo predvideno.

Za Slovenijo bo to druga tekma teh kvalifikacij. Varovanke selektorja Saše Kolmana so v prvem krogu pričakovano izgubile proti Nemčiji z 0:5. V skupini A4 je Norveška v torek z 1:0 premagala Avstrijo in je skupaj z Nemčijo na vrhu s tremi točkami. Nesporni favorit skupine je Nemčija.

Na Bonifiki Avstrijke ne bodo tako močno favorizirane, vseeno pa na lestvici Fife zasedajo visoko 19. mesto, medtem ko so Slovenke 38.

V nadaljevanju kvalifikacij Slovenijo sredi aprila čakata tekmi proti Norveški, za konec pa v junijskem ciklu še povratni tekmi proti Avstriji in Nemčiji.

V evropskih kvalifikacijah sodeluje 53 reprezentanc, 11 si jih bo zagotovilo mesto na mundialu. Kvalifikacije potekajo v obliki lige narodov. V ligah A in B nastopa po 16 reprezentanc, v ligi C pa 21.

Kvalifikacije bodo potekale v dveh delih, sprva po ligaškem sistemu do junija 2026. Štiri ekipe, zmagovalke kvalifikacijskih skupin lige A, se bodo neposredno uvrstile na SP, 32 reprezentanc pa se bo uvrstilo v dodatne kvalifikacije. Te bodo po ligaškem delu odigrale dva kroga tekem na izpadanje doma in v gosteh.

SP bo med 24. junijem in 25. julijem 2027 v Braziliji. Na turnirju bo, tako kot leta 2023, sodelovalo 32 reprezentanc.

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Nogomet
Nogomet

Lara Prašnikar: Američani so prodajalci, prvenstvo bodo prodali narodu

Kapetanka ženske reprezentance Lara Prašnikar na lastni koži izkuša priljubljenost nogometa onstran Atlantika. Veseli se močnih tekem z reprezentanco.
Nejc Grilc 7. 3. 2026 | 08:30
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Ženska reprezentanca

Za uvod poslastica, selektor: Tudi Nemčijo bomo napadli

Slovenska ženska nogometna reprezentanca začenja kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2027. Prvič nastopajo v elitni ligi A, tekmice so slovite.
3. 3. 2026 | 08:16
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Zlorabe

Škandal v Avstriji: Skrite kamere v garderobi ženskega moštva

Moški, obtožen, da je postavil skrite kamere v garderobe in tuše ženskega nogometnega moštva Altach, bo prihodnji teden stopil pred sodišče.
17. 2. 2026 | 17:00
Preberite več
Šport  |  Košarka
Los Angeles

Luka Dončić naj bi razdrl zaroko in že sprožil sodni postopek

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić naj bi se razšel z dolgoletno partnerko Anamario Goltes in že sprožil začetek sodnega postopka glede skrbi za hčeri.
7. 3. 2026 | 05:30
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Bližnji vzhod

Koliko Slovencev ima nepremičnine v Dubaju in kdo so?

Med ponedeljkom in četrtkom je bilo na dubajskem nepremičninskem trgu sklenjenih 1728 transakcij v skupni vrednosti 1,2 milijarde evrov.
Nejc Gole, Pija Kapitanovič 6. 3. 2026 | 10:41
Preberite več
Premium
Novice  |  Črna kronika
Gorništvo

Nesreča v gorah postala uboj – tragedija v Avstriji razburila slovenske gornike

Pri izreku precej mile kazni ob tako hudih obtožbah je sodnik upošteval predsodke medijev in izgubo partnerice.
Tina Horvat 6. 3. 2026 | 06:20
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Podražitve

Drastične podražitve pogonskih goriv po Evropi

Rezervoar dizla v Nemčiji v štirih dnevih dražji za 12 evrov, rezervoar bencina pa za sedem evrov.
Karel Lipnik 6. 3. 2026 | 16:26
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Od raziskav do trga: kako nastaja konkurenčno inovacijsko okolje

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
Preberite več
Promo
Zgodbe  |  Več kot potovanje
Vredno branja

Vse več potnikov izbere vlak

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:53
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

140 let vizije, ki premika svet. 140 izjemnih priložnosti

140 let avtomobila in 100 let znamke Mercedes-Benz se združuje v jubilejno leto, polno zgodovinskih mejnikov, navdiha in izjemne jubilejne ponudbe.
Promo Delo 6. 3. 2026 | 12:18
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Špan – trgovec leta 2025

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
Promo Delo 3. 3. 2026 | 08:10
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Energetske prenove stavb

Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Tehnološki velikani

Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več

Več iz teme

slovenska ženska nogometna reprezentancakvalifikacije za SPSašo KolmanAvstrija

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Zimski športi
Kontiolahti

Polona Klemenčič nenatančna, fantje bodo združili moči

V finskem Kontiolahtiju je za nami ženska tekma s skupinskim štartom, Polona Klemenčič je bila 23. Sledi še moška štafeta.
7. 3. 2026 | 15:09
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Vredno branja

Johannes Høsflot Klæbo že do 110. zmage v svetovnem pokalu

Norvežan in Švedinja Jonna Sundling sta zmagala v finskem Lahtiju na tekmi za svetovni pokala v smučarskem teku.
7. 3. 2026 | 14:17
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Tekmovanje

Luka Basi v finalu San Marina, a koga je izbrala žirija?

Tekmovanje za pesem Evrovizije na Dunaju, na katerem bo sodelovalo 35 držav, bo 12., 14. in 16. maja.
7. 3. 2026 | 13:18
Preberite več
Kultura  |  Razno
Vredno branja

Leto Zofke Kveder: borke za pravice žensk

Zaznamujemo stoto obletnico smrti ene od najbolj prodornih avtoric in feministk.
Andrej Predin 7. 3. 2026 | 13:05
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Kvalifikacije za SP

Zaradi megle dve uri prej

Slovenska ženska nogometna reprezentanca bo zaradi napovedane goste megle na Obali gostila Avstrijo ob 17. uri, namesto ob 19., kot je bilo predvideno.
7. 3. 2026 | 12:48
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Tekmovanje

Luka Basi v finalu San Marina, a koga je izbrala žirija?

Tekmovanje za pesem Evrovizije na Dunaju, na katerem bo sodelovalo 35 držav, bo 12., 14. in 16. maja.
7. 3. 2026 | 13:18
Preberite več
Kultura  |  Razno
Vredno branja

Leto Zofke Kveder: borke za pravice žensk

Zaznamujemo stoto obletnico smrti ene od najbolj prodornih avtoric in feministk.
Andrej Predin 7. 3. 2026 | 13:05
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Kvalifikacije za SP

Zaradi megle dve uri prej

Slovenska ženska nogometna reprezentanca bo zaradi napovedane goste megle na Obali gostila Avstrijo ob 17. uri, namesto ob 19., kot je bilo predvideno.
7. 3. 2026 | 12:48
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Nacionalni dan branja         

Čemu brati v oglušelem času?

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
Promo Delo 4. 3. 2026 | 13:45
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:39
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Teniški komolec: napredno zdravljenje s fizioterapijo

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
3. 3. 2026 | 08:40
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
Promo Delo 2. 3. 2026 | 15:14
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Ali veste, katere destinacije so najboljše za odklop iz vsakdanjega življenja?

Idealna izbira ne glede na to, ali iščete miren mestni butični hotel, družinsko letovišče, obmorski kamp ob Jadranu ali toplice sredi zelenja v notranjosti celine.
Promo Delo 2. 3. 2026 | 11:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Hrvaško Zagorje – narava, ki sprošča, in doživetja, ki ostanejo

To je ena najbolj zaželenih celinskih destinacij za goste, ki iščejo več kot le klasični oddih. Tukajšnja pokrajina ni zgolj kulisa.
Promo Delo 2. 3. 2026 | 16:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Pag je surovo očarljiv. Tu so razlogi, zakaj ga ljudje obožujejo

Golo kamenje prekriva tanka plast soli, ki se na soncu lesketa kot drobni kristali. Ta nekoliko samosvoj otok najhitreje spoznate po zraku in vonjih, pa tudi okusih.
Promo Delo 2. 3. 2026 | 10:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

IKEA po petih letih v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
4. 3. 2026 | 14:46
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Tri destinacije, eno počitniško doživetje

Edinstven koncept na najbolj zaželenih destinacijah hrvaškega Jadrana za vse, ki iščejo več kot klasično hotelsko bivanje.
Promo Delo 2. 3. 2026 | 18:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Vaša dišeča geografija

Belodore je – za tiste, ki ga še ne poznajo – najbolj ambiciozna in najzanimivejša veriga nišnih parfumerij v Evropi: 17 butikov v sedmih državah, vsak skrbno zasnovan tako, da odraža najbolj iskane dišave, lokalno kulturo in diskretno estetiko luksuza.
Promo Delo 2. 3. 2026 | 08:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Ko družina, pes in avtomobil najdejo skupni ritem

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdaj je ob poškodbi meniskusa smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
Promo Delo 2. 3. 2026 | 10:25
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Debelost je bolezen. Začne se z razumevanjem, nadaljuje z zdravljenjem

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:29
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Polnjenje službenih vozil doma? Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
3. 3. 2026 | 09:14
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo