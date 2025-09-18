Zaradi orlov izgubil službo, zdaj bo Mourinho njihov trener

Sloviti portugalski nogometni strokovnjak Jose Mourinho je novi trener Benfice, je na klubski spletni strani zapisal klub iz Lizbone. Pred prihodom Mourinha je Benfico vodil Bruno Lage, ki ga je vodstvo kluba odpustilo po torkovem porazu proti azerbajdžanskemu Qarabagu z 2:3 na uvodni tekmi lige prvakov.

Tudi Mourinho je bil v tej sezoni med prvimi trenerskimi žrtvami, konec avgusta so ga odpustili pri turškemu Fenerbahčeju, potem ko ga je v zadnjem krogu kvalifikacijah za preboj v ligo prvakov izločila prav Benfica. Dvainšestdesetletni trener, ki je v tem lizbonskem klubu pred 25 leti začel samostojno trenersko pot, je z Benfico podpisal pogodbo do konca sezone 2026/27.

Soccer Football - Benfica presents new coach Jose Mourinho - Benfica Campus, Seixal, Portugal - September 18, 2025 New Benfica coach Jose Mourinho during the press conference REUTERS/Pedro Nunes Foto Pedro Nunes Reuters

»Imam večjo lakoto po uspehu kot pred 25 leti,« je na prvi tiskovni konferenci v trenažnem centru 38-kratnih državnih in 26-kratnih pokalnih portugalskih prvakov dejal Mourinho in dodal: »Izjemno sem srečen in vesel, da sem tukaj. Čutim veliko odgovornost, počutim se bolj živega kot kadarkoli prej, saj bom trener enega največjih klubov na svetu.«

Mourinho ima v pogodbi tudi klavzulo, ki jo je vključil klub, po kateri ob koncu leta s Portugalcem lahko prekine sodelovanje. V Benfici bodo namreč potekale predsedniške volitve, klavzula pa klubu in trenerju omogoča, da po volitvah brez obveznosti prekineta pogodbo. »Gre za zelo etični dogovor, ki me je navdušil, nisem jaz dodal klavzule, to je storil klub, a se s tem strinjam. Ne želim delovati nekje, kjer ne čutim obojestranskega zaupanja,« je posebnost pogodbe, ki ga z lizbonskim velikanom veže do poletja 2027, komentiral priznani nogometni trener.