Zaradi poškodb glave umrl kapetan ekipe tajskih dečkov

Osemnajstletni Duangpetch Promthep je bil eden od 12 dečkov, ki so jih skupaj s trenerjem rešili iz jame, v katero se je ekipa iz province Chiang Rai zatekla zaradi močnega deževja. To jih je kasneje povsem odrezalo od sveta, po devetih dneh brez hrane pa so jih s pomočjo potapljačev – eden od reševalcev je umrl – pripeljali na varno. Promthep je v zaključku lanskega leta obiskoval nogometno akademijo v Veliki Britaniji, od koder pa je v torek prišla žalostna novica: potem ko so ga v nedeljo našli nezavestnega v sobi nogometne akademije v Leicestershiru. Utrpel naj bi udarec v glavo, v torek pa je poškodbam podlegel.

»Danes so se mi uresničile sanje,« se je pred pol leta na instagramu veselil Promthep, ki so ga sprejeli na akademijo kolidža Brooke House. Zdaj se na njegovem profilu vrstijo ganljiva sporočila »Dejal si mi, da naj počakam, da te bom lahko videl igrati za državno reprezentanco. Vedno sem verjel v to, da ti bo uspelo,« je zapisal njegov nekdanji soigralec Prachak Sutham, ki so ga skupaj s Promthepom rešili leta 2018.

»Ko sva se zadnjič videla, preden si odpotoval v Anglijo, sem ti v šali celo dejal, da te bom moral ob vrnitvi prositi za tvoj avtogram. Lepo spi, moj dragi prijatelj. Nas 13 bo vedno skupaj,« je dodal Sutham, oglasil se je še en nekdanji član ekipe Titan Chanin Viboonrungruang: »Če oni svet res obstaja, si želim, da bi tam spet skupaj igrala nogomet, moj brat Dom.«