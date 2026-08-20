Zaradi poškodbe ne trenira, na tla ga je podrl navijač

Branilec Juventusa Federico Gatti danes ni treniral z ekipo zaradi poškodbe, ki jo je staknil na prijateljski tekmi z ekipo Next Gen. Po koncu prvega polčasa so privrženci, skladno s tradicijo, vdrli na zelenico, eden od njih pa se je zapodil v 28-letnega Italijana in ga z drsečim štartom podrl na tla.

Zaradi posledic udarca v gleženj je odšepal z igrišča in je trenutno njegov nastop na prvi tekmi nove sezone italijanskega prvenstva pod vprašajem, je poročal italijanski medij La gazzetta dello sport. V nedeljo bo stara dama gostovala pri Frosinoneju.

Zadnjo pripravljalno tekmo so zaključili pred začetkom drugega dela tekme zaradi vdora navijačev. Članska ekipa Juventusa je dvoboj dobila z zadetkoma Francisca Conceicaa in Westona McKennieja.