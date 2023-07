Zaradi poskusa posilstva tudi za 12 let v zapor

Nad brazilskega nogometnega asa Danija Alvesa, ki je v prejšnji sezoni pri 39 letih igral pri mehiškem klubu UNAM, sicer pa se ponaša z izjemno kariero 126 reprezentančnih nastopov in predvsem imenitnih predstav v dresu Barcelone, je padla črna pika: zaradi spolnega nasilja je zdaj na sodišču, grozi mu zaporna kazen.

Več mesecev že traja preiskava, gre za sum spolnega napada na mlajše dekle in sodeč po zapisih iz španskih časnikov bi ga lahko doletelo 12 let bivanja za rešetkami. Tiskovni predstavnik deželnega sodišča zaenkrat še ničesar ne razkriva, temveč javnosti sporoča, da bo treba počakati na uradni zapis. Gre pa za dogodek iz 30. decembra lani, ko je bil v barcelonskem nočnem klubu nasilen do ene od obiskovalk in jo po navedbah tožilca hotel prisiliti k spolnemu odnosu. Nato je zapustil Barcelono, ob naslednjem prihodu v to mesto, 20. januarja, pa so ga pri priči aretirali in zavoljo preiskave priprli.

Alvesova soproga, ki je hkrati tudi njegova menedžerka, z dvema otrokoma živi v v Barceloni. Prav v katalonski metropoli pa je v modro-rdečem dresu pod vodstvom Pepa Guardiole ta Brazilec pripadal tistemu nepozabnemu moštvu, ki je trikrat zmagalo v ligi prvakov.