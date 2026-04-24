  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Zaradi rasizma nad Viniciusom Mourinhov napadalec nekaj časa ne bo igral

Gianluca Prestianni je s strani disciplinske komisije Evropske nogometne zveze prejel prepoved igranja na šestih zaporednih tekmah.
Gianluca Prestianni je pomemben nogometaš Benfice, ki je v portugalskem prvenstvu še neporažena, a zaradi veliko remijev je Porto daleč spredaj. FOTO: Miguel Riopa/AFP
Galerija
M. Ru., STA
24. 4. 2026 | 16:42
1:45
A+A-

Disciplinska komisija Evropske nogometne zveze Uefe je napadalcu Benfice Gianluci Prestianniju naložila šest tekem prepovedi igranja zaradi diskriminatornega in homofobnega obnašanja, so zapisali pri krovni evropski organizaciji. Tri tekme prepovedi so pogojne za obdobje naslednjih dveh let.

Preobrat v primeru Vinicius: grešnik je homofob, ne rasist

Kot so pojasnili pri Uefi, prepoved velja tako za klubske kot reprezentančne tekme. Eno tekmo prepovedi je argentinski igralec že odslužil, še dve pa bo moral v evropskih klubskih tekmovanjih ali v reprezentanci.

Prestiannija je brazilski napadalec madridskega Reala Vinicius Jr. obtožil rasističnega žaljenja med tekmo izločilnih bojev lige prvakov v Lizboni, ki jo je španska zasedba dobila z 1:0. Obračun so sodniki zaradi Brazilčevih obtožb, Prestianni naj bi ga zmerjal z opico, prekinili za deset minut.

Prestiannija je rasizma obtožil Vinicius Junior iz Real Madrisa. FOTO: Patricia De Melo Moreira/AFP

Prestianni je po tekmi na instagramu zanikal obtožbe in sporočil, da bo sodeloval z ustreznimi organi v iskanju resnice, so poročale agencije, tudi hrvaška Hina. Uefa je Mednarodni nogometni zvezi Fifi izdala zahtevek za razširjenje veljavnosti kazni na cel svet, kar pomeni, da bi lahko Prestianni ostal brez nastopa na letošnjem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi.

Sorodni članki

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo