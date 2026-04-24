Zaradi rasizma nad Viniciusom Mourinhov napadalec nekaj časa ne bo igral

Disciplinska komisija Evropske nogometne zveze Uefe je napadalcu Benfice Gianluci Prestianniju naložila šest tekem prepovedi igranja zaradi diskriminatornega in homofobnega obnašanja, so zapisali pri krovni evropski organizaciji. Tri tekme prepovedi so pogojne za obdobje naslednjih dveh let.

Kot so pojasnili pri Uefi, prepoved velja tako za klubske kot reprezentančne tekme. Eno tekmo prepovedi je argentinski igralec že odslužil, še dve pa bo moral v evropskih klubskih tekmovanjih ali v reprezentanci.

Prestiannija je brazilski napadalec madridskega Reala Vinicius Jr. obtožil rasističnega žaljenja med tekmo izločilnih bojev lige prvakov v Lizboni, ki jo je španska zasedba dobila z 1:0. Obračun so sodniki zaradi Brazilčevih obtožb, Prestianni naj bi ga zmerjal z opico, prekinili za deset minut.

Prestianni je po tekmi na instagramu zanikal obtožbe in sporočil, da bo sodeloval z ustreznimi organi v iskanju resnice, so poročale agencije, tudi hrvaška Hina. Uefa je Mednarodni nogometni zvezi Fifi izdala zahtevek za razširjenje veljavnosti kazni na cel svet, kar pomeni, da bi lahko Prestianni ostal brez nastopa na letošnjem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi.