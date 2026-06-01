Zaradi zapletov z vizumi Južnoafričani ostali doma

Nogometna odprava Bafane Bafane je preložila let na prizorišče svetovnega prvenstva v Mehiko, kjer bo v skupini A tekmica Mehike, Češke in Južne Koreje.
Nogometa reprezentanca Južne Afrike Bafana bo igrala v Mehiki. FOTO: Siphiwe Sibeko/Reuters
Š. R., STA
1. 6. 2026 | 10:35
1. 6. 2026 | 11:30
Nogometna reprezentanca Južne Afrike je bila zaradi težav z vizumi prisiljena preložiti svoj odhod na svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiko in Kanado, je v nedeljo sporočila tamkajšnja nogometna zveza (SAFA).

»Članska reprezentanca se sooča z zapleti pri pridobivanju vizumov za nekatere igralce in člane strokovnega štaba, zato ekipa v nedeljo dopoldne ni mogla odpotovati v Severno Ameriko, kot smo sprva načrtovali,« je v zvezi s tem zapisala krovna zveza.

»Vsi nogometaši so prejeli vizume za potovanje v ZDA, brez njih pa so ostali pomočnik selektorja, reprezentančni zdravnik, vodja varnosti in eden od analitikov,« je še zapisala omenjena zveza.

Bafana Bafana, kot privrženci imenujejo reprezentanco Južne Afrike, bo zaključne priprave za mundial med 11. junijem in 19. julijem začela v Mehiki. Tam jo čaka tudi uvodna tekma proti domači reprezentanci, v skupini A sta tudi Češka in Koreja.

MehikaJužna Korejasvetovno prvenstvo v nogometuJužna Afrika

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

