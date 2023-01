Zaslišali so ga zaradi »pozabljenih« sestankov

Sestanki Giannija Infantina in kasneje odstavljenega švicarskega državnega tožilca Michaela Lauberja med letoma 2016 in 2017, ko je Infantino kot predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) že nasledil osramočenega rojaka Seppa Blatterja, spet burijo duhove. Infantino in Lauber sta leta 2018, ko so na dogajanje opozorili domači mediji, dejala, da se vsebine pogovorov ne spominjata, zapisnika pa ravno tako nista vodila. Infantina bremenijo zlorabe položaja in nedovoljenega dostopa do tajnih podatkov.

»Opravili smo zaslišanje, toda ne komentiram časa, obsega in namena,« je v elektronskem sporočilu za AP potrdil posebni tožilec Hans Maurer. Infantina na volilnem kongresu Fife v Kigaliju, ki bo na sporedu 16. marca, sicer kot edinega kandidata čaka nov predsedniški mandat.

Krovna nogometna organizacija se na torkove dogodke v Švici še ni uradno odzvala.