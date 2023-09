Zasluži 400.000 evrov na teden, pa ne sme v jedilnico

Jadon Sancho je še nedavno veljal za čudežnega dečka angleškega nogometa, zdaj je grdi raček pri Manchester Unitedu. Trener Erik ten Hag ga je odstranil iz prve ekipe, 23-letni krilni napadalec nima dostopa niti do jedilnice v trening centru v Carringtonu in trenira z golobradimi fanti iz klubske akademije.

Odnosi med zvezdnikom in trenerjem so se skrhali v začetku meseca, ko je Nizozemec igralcu očital, da se ne trudi dovolj na treningih in tako pojasnil, zakaj ga ni v postavi, ta pa je na družbenih omrežjih zapisal, da je grešni kozel za slabe rezultate in trenerja obtožil laganja.

Sancho, ki je lani med rdeče vrage prestopil za 84 milijonov evrov iz Borussie Dortmund, v tej sezoni še ni igral, na njegovo stran pa so stopili tudi nekateri soigralci, ki se ne strinjajo z diktatorskim pristopom trenerja.

Jadon Sancho je nazadnje igral na ameriški turneji pred sezono. FOTO: Lucas Peltier/Reuters

Kot poroča Mirror, bi Ten Hag nezadovoljnega igralca sprejel z odprtimi rokami pod enim pogojem – da se mu opraviči. Če tega ne bo storil, ga bo Ten Hag prihodnje leto želel prodati, saj ima 400.000 evrov tedenske plače. Mogoča je selitev v Savdsko Arabijo, Sancha naj bi želel Jose Mourinho v Romi, tudi Borussia bi mu utegnila ponuditi zatočišče.

Sancho je odigral 23 tekem za Anglijo, pri Unitedu pa se ni znašel, na 82 tekmah je dosegel 12 golov. Ten Hag mu je v prejšnji sezoni dal štiri mesece prosto, da reši zdravstvene in duševne težave. Manchester United ima po šestih kolih premier league po tri zmage in poraze. Ten Hag ima težave na desni strani napada, zaradi obtožb o domačem nasilju je suspendiran Antony.

Sancho in Jude Bellingham sta bila odličen angleški tandem v Borussii. »Medtem ko Bellingham blesti v Real Madridu, Sancho dobiva polno plačo, da ves dan igra Fifo na PlayStationu,« se je pošalil eden od komentatorjev.