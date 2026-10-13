Zasluži milijone evrov, a se je komaj rešil osebnega stečaja

Britanska davčna in carinska uprava je umaknila zahtevo za osebni stečaj Jamieja Carragherja , potem ko je nekdanji nogometni reprezentant v celoti poravnal svoje obveznosti. Sodnik Nicholas Briggs je postopek na sodišču v Londonu uradno ustavil, saj je zastopnik davčne uprave Kevin Hassan potrdil, da dolg ne obstaja več. Čeprav natančen znesek na naroku ni bil razkrit, so britanski mediji pred tem poročali, da je dolgoletni kapetan Liverpoola dolgoval med 850.000 evrov in 950.000.

Zahteva za stečaj je bila vložena avgustu, Carragherjev predstavnik za javnost je takrat pojasnil, da gre za zasebno davčno zadevo, ki bi morala biti rešena že prej. Oseminštiridesetletni Carragher, ki velja za legendo Liverpoola (za klub je zbral 737 nastopov in leta 2005 osvojil ligo prvakov), po koncu športne kariere uspešno deluje v medijih. Velja za enega od najbolj prepoznavnih televizijskih komentatorjev za Sky Sports in ameriški CBS Sports ter solastnik več podjetij. Samo komentatorstvo mu na letni ravni navrže približno tri milijone evrov.