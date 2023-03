Zasuk na vrhu SNL? Prej bo Matjaž Kek sedel na klop Olimpije

V nadaljevanju preberite:

Lahko Celjani v zadnji četrtini slovenskega prvenstva pokvarijo načrte Olimpije in sklatijo zeleno-bele z vrha lige? Seveda lahko, čeravno to ni posebej verjetno in je več možnosti, da bi prevzel Ljubljančane selektor Matjaž Kek. Olimpija je konec tedna resda izgubila v Stožicah prvič po letu dni, v sredo pa bo gostovala prav v Celju. Do konca sezone je na voljo 30 točk, Olimpija beži Štajercem – Mariboru in Celjanom – za 16 točk, zato bi njen neuspeh mejil na znanstveno fantastiko.