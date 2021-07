Zatišje pred neurjem, za začetek delitev točk brez gola

1. kolo Prve lige Telemach:

Danes sta 31. sezono v slovenskem nogometnem prvenstvu v Spodnji Šiški odprla Bravo in novinec Radomlje, tekma pa se je končala brez golov in zmagovalca, 0:0. Jutri bosta dve tekmi, prvaki iz Mure bodo gostili Tabor, v nedeljo bo štajerski derbi med Celjem in Mariborom.Enaintrideseto sezono prve lige sta odprla Bravo in Radomlje. Prvi je že stalnica v slovenski eliti, zanj je to namreč tretja zaporedna sezona, pri Kalcerju pa upajo in verjamejo, da se ne bo ponovil scenarij s prvih dveh obiskov prvoligaških zelenic, ko so obakrat zasedli zadnje mesto.Obračun najboljših prijateljev, kot je pred tekmo dejal trener Bravain meril na trenerja Radomelj, se je končal brez golov, pri čemer pa so boljši vtis pustili povratniki v prvo ligo. Ti so imeli dvakrat več strelov, tudi osem kotov (domači nobenega) in še najlepšo priložnost tekme. A vse to ni bilo dovolj za kaj več kot točko.Bravo : Radomlje 0:0Aluminij – Koper (sobota, 17.00)Mura – Tabor (sobota, 20.15)Celje – Maribor (nedelja, 20.15)Domžale – Olimpija preloženo