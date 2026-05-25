Italija nič več obljubljena dežela

Razplet vrsto let za slovenski nogomet osrednjega nogometnega prvenstva, italijanskega, je v zadnjem dejanju sezone pripravil srhljivko, v kateri je najkrajšo potegnil velikan Milan, drugi padli velikan Juventus je bil že pred zadnjih 90 minut izločen iz bitke za vrh. Za s 36 naslovi prvaka Juventus in z 19 naslovi Milan je že poraz v boju za prvaka mala tragedija, neuvrstitev v ligo prvakov pa polomija brez primere.

Inter je že prej potrdil 21. »scudetto«, prav tako Napoli naslov podprvaka, medtem ko bosta »calcio« v naslednji sezoni LP zastopala še Roma in senzacionalni Como. Trener Antonio Conte se je včeraj že razšel z Napolijem.

Massimiliano Allegri ni bil uspešen pri obnovi Milanove slave. FOTO: Piero Cruciatti/AFP

Posledice neuspeha torinskega in milanskega velikana se že kažejo. Luciano Spalletti ni več trener belo-črnih, slovo Massimiliana Allegrija od rdeče-črnih bi lahko preprečil le čudež. Z njim se po eni sezoni najbrž poslavlja tudi 41-letni Luka Modrić, ki je bil do zloma ličnice motor moštva in je bil zaradi svoje odsotnosti tudi delni »krivec« za Milanov katastrofalni finiš.

Od 34. kola je Milan osvojil le točko – proti Juventusu –, včerajšnji domači poraz proti Cagliariju (1:2) je sprožil revolucijo. Prvi mož kluba, ameriški poslovnež Gerry Cardinale bo za tekmovalni, finančni in organizacijski zlom »rezal glave«. »Tifosi« z znamenite južne tribune San Sira po zadnjem sodnikovem žvižgu nikomur niso prizanašali, tudi simbol Zlatan Ibrahimović je dobil žvižgalni koncert in bo težko preživel Cardinalijevo čistko, čeprav karizmatični Šved formalno ni imel izvršilne moči.

Luciano Spalletti je že Juventusova preteklost. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Podvig za zgodovino, rimski preporod

Como je najsvetlejša zvezda sezone v serie A, Roma se je vrnila v vrh pod taktiko tvorca Atalantinih podvigov Gian Piera Gasperinija.

Comov »Gasp« je 39-letni Cecs Fabregas. Nekdanji as Arsenala, Chelseaja in Barcelone je Como prvič v zgodovini kluba uvrstil v ligo prvakov. Roma je z nizom petih zaporednih zmag v ciljnem sprintu osvojila tretje mesto.

Trener Coma Cesc Fabregas je iz palčka ustvaril velikana. FOTO: Daniele Mascolo/Reuters

Navijaško nasilje zasenčilo torinski derbi

Mestni dvoboj med Torinom in Juventusom (2:2) se je zaradi hudih navijaških izgredov na mestnih ulicah in težje poškodbe navijača belo-črnih začel z enourno zamudo. »Stara dama« je že pred zadnjim dejanjem ostala brez LP, neodločen razplet pa je Juventus potisnil na šesto mesto.

Milan in Juventus, ki sta skupaj osvojila kar devet naslovov evropskega prvaka (7 + 2) bosta v Evropi igrala v evropski ligi, iz serie A so izpadli Pisa, Verona in Cremonese.

Gian Piero Gasperini je Romo vrnil v ligo prvakov. FOTO: Ciro De Luca/Reuters

V novi sezoni brez slovenskih nogometašev?

Minula sezona italijanskega prvenstva je minila brez presežka slovenskih igralcev. Nakazuje se še bolj klavrna prihodnost, potem ko je bila seria A od najmočnejših petih evropskih lig vrsto let »obljubljena dežela«. Od slovenskih nogometašev je največ tekem (14) igral Sandi Lovrić, ki je sezono začel pri Udineseju, končal pa kot posojen igralec pri Veroni. V 519 minutah je zbral le asistenco. Tjaš Begić je bil jeseni član Parme in statistko zapolnil z eno minuto, pozimi je kot posojen igralec odšel k Sampdorio v serie B. Prav v zadnji Interjevi tekmi je svojo priložnost dočakal najmlajši Luka Topalović. Dvajsetletnik je za prvake debitiral v Bologni (3:3) in v svojih prvih desetih minutah za člansko moštvo prispeval asistenco. Najbrž pa se Topaloviću v naslednji sezoni obeta nabiranje igralnih minut in izkušenj v drugem klubu.

Slovenski nogometaš z največ minutami v serie A Sandi Lovrić (desno) je sezono začel pri Udineseju, končal pri Veroni. FOTO: Ciro De Luca/Reuters

