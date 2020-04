Zavrl, Čeferin in Mijatović o položaju slovenskega nogometa (VIDEO)

(začetek pogovora pri 5 minutah in 24 sekundah)



Zavrl: Zgolj Slovenci, Rusi in Ukrajinci

Radenko Mijatović in Rudi Zavrl dobro poznata razmere v slovenskem nogometu. FOTO: Jože Suhadolnik



Čeferin: Predsedniki največjih klubov hvalijo Brdo

Na odprtje nogometnega centra na Brdu pri Kranju sta prišla 6. maja 2016 tudi Gianni Infantino in Teodore Theodoridis, levo tedanji predsednik NZS Aleksander Čeferin. FOTO: Blaž Samec

Nogometna zveza Slovenije (NZS) danes praznuje stoletnico organiziranega nogometa na Slovenskem. Sprva so na zvezi zato načrtovali slavnostno akademijo, ki pa je zaradi pandemije novega koronavirusa niso mogli izpeljati. Poskušali jo bodo jeseni, kot je napovedal prvi mož NZS»Najprej bi imeli slavnostno akademijo, ki je bila predvidena za današnji dan. Premaknili smo jo na poznejši termin in jo bomo, če bodo razmere dovoljevale, organizirali v jesenskem delu leta,« je dejal Mijatović. Med ključnimi dogodki je bila 31. maja v Ljubljani predvidena tudi reprezentančna tekma z evropskim prvakom in zmagovalcem prve lige narodov Portugalsko. »Tudi to smo morali odpovedati. Ne vemo, kako in kdaj bi jo mogoče odigrali, glede na to, da pričakujemo zgoščen razpored v nadaljevanju leta,« je še povedal Mijatović.Gostje spletnega dogodkaso spomnili na začetke, ki z ustanovitvijo Ljubljanske nogometne podzveze segajo v leto 1920, pa tudi poznejši razvoj nogometa na Slovenskem, ki je med drugim poskrbel za kar nekaj izstopajočih igralcev, trenerjev, sodnikov in drugih ljudi, pomembnih za to, da je bila Slovenija večino časa na takšen ali drugačen način prisotna na nogometnem zemljevidu. Na tem se je utrdila tudi s tremi uvrstitvami na velika tekmovanja (EP 2000 ter SP 2002 in 2010), kar pa, kot so se strinjali govorci, ne more biti samoumevno.»To, kar se je nam zgodilo, da smo trikrat igrali na največjih tekmovanjih in še nekajkrat v dodatnih kvalifikacijah, dokazuje, da so bile te generacije igralcev tudi plod dobrega dela trenerjev, selektorjev in tudi večkrat kritiziranega, kar seveda tudi mora biti, dela v klubih,« meni nekdanji predsednik NZS, ki je pred tem izpostavil dogodek izpred skoraj trideset let: »Očitno smo takrat dobro opravili svojo nalogo v pogovorih zin s. Izmed vseh držav z območja nekdanjih Jugoslavije, Sovjetske zveze in Češkoslovaške so le naši, ruski in ukrajinski klubi igrali v Evropi že leta 1992.«Prihodnost naslednjih mesecih je odprl Uefin predsednik, med letoma 2011 in 2016 prvi mož NZS: »Koronavirus je popolnoma zaustavil družbo, od vseh industrij je ena, ki se je čisto ustavila, nogomet. Ta bo utrpel precejšnje posledice, ampak se bo tudi prvi dvignil. Nogomet je pozitivna energija, šola življenja, ljudje ga radi spremljajo, ga pogrešajo, zato mene za prihodnost nogometa ni strah. Ne strinjam se z apokaliptičnimi napovedmi, da ne bo več množičnih dogodkov in podobno. Nekaj časa bo trajalo, da bodo stvari normalne, ampak nogomet bo kmalu spet dobri strani nogomet.«Čeferin je izpostavil tudi gradnjo sedeža NZS in vadbenega središča Brdo, ki sta zrasla v času njegovega mandata na čelu NZS. »Po Brdu sem se večkrat sprehajal s predsedniki največjih klubov v Evropi, vsi po vrsti so mi zatrdili, da je ta kompleks eden najlepših na svetu.«