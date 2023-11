Danes začetek operacije København: dobro izhodišče Slovencev

V nadaljevanju preberite:

Zadnji konec tedna pred vrhuncem kvalifikacij za evropsko prvenstvo v Nemčiji je prinesel povečini pozitivne novice za navijače slovenske nogometne reprezentance. Večina adutov, na katere bo v tekmah z Dansko in Kazahstanom računal selektor Matjaž Kek, je dobro opravila svoje delo, nekateri so opozorili nase tudi iz »ozadja«.

V zadnjem času sta se v napadu slovenske reprezentance učvrstila Benjamin Šeško in Andraž Šporar, toda konec tedna je pripadel Žanu Vipotniku, ki mu je uspel sanjska tekma v majici Bordeauxa. Kako so se odrezali drugi slovenski reprezentanti na generalki za Dansko in Kazahstan? Kdo se je vpisal med strelce, kdo je razočaral in zakaj?