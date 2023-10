Idila napadalnega tandema Šeško–Šporar je ogledalo reprezentance

Reprezentančno okno še ni končano, prvi del pa je četa Matjaža Keka opravila z odliko. Podrobnejša analiza tekme s Finsko je bila rdeča nit tokratnega podkasta VAR, v katerem je beseda tekla o napadalnem dvojcu Šeško - Šporar, o disciplini, o Janu Oblaku, pa tudi o težavah Hrvaške in vrhunskem vzdušju na Dunaju, kjer je gostovala Belgija. Nogometni ritem je neizprosen, že jutri Slovenijo čaka nov preizkus, v Belfast pa se reprezentanca lahko odpravi optimistično, se strinjata tokratna komentatorja Jernej Suhadolnik, urednik športne redakcije, in nogometni poročevalec Siniša Uroševič.

»Po prvem porazu s Finsko je Matjaž Kek zamenjal kar lepo število igralcev v začetni enajsterici in to zdaj deluje. Pozitivni trend se je začel že proti Danski, septembra je šlo le še navzgor, tudi zdaj je težko najti kaj slabega,« za uvod ocenjuje Suhadolnik. Uroševiča je Slovenija navdušila predvsem z disciplinom ko ni imela žoge v svojih nogah: »Slovenija je tokrat igrala res organizirano v obrambi in zvezni vrsti. Navijači največkrat gledajo prvega strelca, morda tudi izstopajočega vratarja, zelo pomembna za igro pa je povezava med obrambno in zvezno vrsto. To je zelo manjkalo Olimpiji na zadnji evropski tekmi proti Slovanu, v tem se je skrival ključ, zakaj je delovala tako nebogljeno na koncu.«

Idila v konici napada

»Po tekmah doma vedno v počasnem posnetku analiziram srečanje, tako da grem relativno pozno – ali pa zgodaj – spat. Pri drugem golu Šeška je Šporar v slogu Gattusa, čeprav je napadalec, naredil vse. Ukradel je žogo in podal Šešku, ki je zadel, čeprav se mu je Šporar odkrival na drugi strani. Verjetno je pričakoval, da mu bo podal povratno žogo, za kar se mu je Šeško tudi opravičil po golu, a ga je Šporar samo objel, češ, saj si dal gol. Ta idila je zaenkrat res prisotna,« ugotavlja Suhadolnik.

Glede zdravja Šeška je trenutno še nekaj nerešenih vprašanj, a je tudi napadalec sam potrdil, da želi biti v Belfastu na voljo selektorju. Suhadolnik sprememb ne pričakuje niti na drugih igralnih položajih: »Ne vemo točno, kako je s Šeškom, nekajkrat je pokazal, da se mu je vrtelo, konec koncev pa je tudi drugi gol že dal po tem udarcu v glavo, po polnem šprintu in s tehnično dovršenim strelom. Računam, da bo začel v prvi postavi, če ne bo pripravljen, potem niti nima smisla, da potuje zraven. Morda bi lahko selektor kaj spremenil še na levem krilu ali v zvezni vrsti, a vemo, da Kek ne menja rad in mislim, da lahko začne enaka postava kot v Stožicah.«

Geslo »V slogi je moč« je slovenska izbrana vrsta ponotranjila. Foto Jože Suhadolnik

Neprecenljive izkušnje Keka

Slovenski selektor ima dolg trenerski staž, po dveh uvrstitvah na SP pa lovi še svoj prvi evropski šampionat. Pred dnevi je odkrito priznal, da ga prav to žene naprej in mu daje motivacijo. Izkušnje Mariborčana so voda na slovenski mlin, je prepričan Uroševič: »Kot vsak trener je imel vzpone in padce, za sabo ima nastop na največjem nogometnem tekmovanju, ima noro dobro klubsko zgodbo v Kvarnerju in čeprav po njegovi vrnitvi še ni vse delovalo, kot bi moralo, je zdaj očitno zdaj res dobro selekcioniral ekipo. V to spada tudi klop za rezervne nogometaše, Jasmin Kurtić morda ni tako mednarodno uveljavljen igralec, a je zelo pozitiven člen te reprezentance, ki ji je veliko dal.«

Finska je bila tekma za biti ali ne biti, Severna Irska bo (nov) zrelostni test za aktualno generacijo slovenskih nogometašev. Ni nepomembno, da se tudi v javnosti zopet ustvarja kult reprezentance. »Ta tekma s Finsko je lahko temelj optimizma, ne glede na neugodno tradicijo tekem na Otoku, drugi temelj pa je pozitivno vzdušje, ki se je ustvarilo okrog te reprezentance. Če bi bile te tekme pred leti, bi se vile vrste pred bencinskimi črpalkami za vstopnice, danes se je tekma preselila na splet in veseli nas lahko, da je toliko zanimanja. Slovenci gredo res lahko optimistično v Belfast, seveda pa se v nogometu nikoli ne ve,« meni Uroševič, Suhadolnik pa zaključuje: »Kombinacij je ogromno, konec koncev niti zmaga v Belfastu za Slovenijo ni nujna, seveda pa bi potem morali točko osvojiti tudi v Københavnu. Mislim pa, da Slovenci ne znajo igrati na točko, šli bodo na zmago, potem bomo pa videli, kaj bo to prineslo. Če bo Belfast padel prvič, bo na letu nazaj veselo.«