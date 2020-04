Zdaj čakajo le še na vladino zeleno luč

Ljubljana

Če bo obveljal sistem 9 + 1 bi si Domžale po trenutnem vrstnem redu izognile neprijetnim dodatnim kvalifikacijam z drugouvrščenim iz 2. SNL. FOTO: Tomi Lombar/Delo

Temelj za nadaljevanje je postavljen

- Slovenski nogometni prvoligaši že nekaj tednov mirujejo, saj je zaradi pandemije novega koronavirusa prekinjena Prva liga Telekom Slovenije. Kdaj se bo nadaljevala, še ni jasno, po zadnjem scenariju bi se lahko konec maja. Jasno pa je, kakšen format si želijo klubi.»Prednostno si želimo sistem tekmovanja 9+1, kar bi pomenilo, da po koncu sezone 2019/20 zaradi izrednih razmer izpade zgolj ena ekipa, natančneje zadnji na lestvici,« so v sporočilu za javnost zapisali slovenski prvoligaši.Po 25 od 36 krogov vodi Olimpija s 50 točkami, po 45 jih imata Celje in Aluminij, 43 Maribor, 38 Mura, 29 Tabor Sežana, 28 Bravo, 27 Triglav, 26 Domžale, 10 pa Rudar Velenje. Običajno zadnjeuvrščeni izpade, predzadnji pa igra kvalifikacije za obstanek z drugouvrščenim drugoligašem.Nove podrobnosti glede same klubske sezone bodo sicer bržčas znane po današnjem sestanku izvršnega odbora Evropske nogometne zveze.Doslej so nekateri mediji poročali, da med slovenskimi klubi vlada nesoglasje glede nadaljevanja sezone. »Slovenski prvoligaški klubi smo bili med pandemijo koronavirusa v medijih večkrat izpostavljeni na takšen ali drugačen način. Vse prevečkrat, žal, v negativni luči,« ocenjujejo.Dodajajo, da nazadnje s trditvami, da je med prvoligaši prišlo do razkola, nezmožnosti zavzemanja skupnega stališča in podobno. Pravijo, da razumejo želje novinarjev po iskanju in posredovanju informacij, »toda nesprejemljivo je, da se v času, ko tekmovalne aktivnosti mirujejo, medijski prostor zapolnjuje z natolcevanji s pridihom negativizma«.Kot poudarjajo, je ena najbolj pozitivnih plati trenutnega neprijetnega obdobja ta, da so klubi vzpostavili dialog kot še nikoli doslej.»Temelj za ponovni zagon nogometa na slovenskih igriščih je postavljen, klubi o aktualnih temah redno komuniciramo in iščemo skupne rešitve. Razumljivo je, da med pogovori vsa stališča niso enaka. Vsak klub se nahaja v drugačni situaciji, prav zato je dialog še toliko bolj potreben. Klubi smo najpomembnejši deležniki v nogometu in iz tega razloga je naše sodelovanje še toliko bolj pomembno,« pravijo.Dodajajo, da si vedno želijo delovati in bodo delovali v dobrobit slovenskega nogometa. »Zato so še posebej moteča stališča nekaterih medijev, ki so napačna in naperjena k iskanju 'rumenih' novic. Temu primerno tudi sporočamo, da smo enotni glede naših predlogov v primeru nadaljevanja prvenstva,« še sporočajo prvoligaši.Ti so enotni tudi pri tem, da je ob trenutnih razmerah daleč najpomembnejše poskrbeti za zdravje vseh športnikov in športnih delavcev ter solidarnost med klubi iz besed pretvoriti v dejanja.