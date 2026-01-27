  • Delo mediji d.o.o.
    Nogomet

    Zdaj je uradno: pomlad z 9 klubi

    Iz Domžal so obvestili NZS o prenehanju delovanja članske nogometne ekipe.
    Domžale zapuščajo člansko nogometno sceno pri nas. FOTO: Blaž Weindorfer/mediaspeed
    Galerija
    Domžale zapuščajo člansko nogometno sceno pri nas. FOTO: Blaž Weindorfer/mediaspeed
    STA,. Š. R.
    27. 1. 2026 | 22:17
    3:16
    A+A-

    Nogometna zveza Slovenije (NZS) je dobila tudi uradno obvestilo o prenehanju delovanja članske ekipe Domžal in potrdila, da bo v Prvi ligi Telemach v spomladanskem delu nastopalo le devet klubov. Devetouvrščeni bo na koncu igral dodatne kvalifikacije za obstanek v prvi ligi z drugouvrščenim iz 2. slovenske lige.

    Pri NZS so poudarili, da so obvestilo o prenehanju domžalskega delovanja sprejeli z velikim obžalovanjem. Dodali so, da je bila NZS v zadnjih mesecih seznanjena s položajem kluba in je z njegovimi predstavniki opravila več razgovorov, a »pri obravnavi takšnih primerov je NZS dolžna ravnati skladno z veljavnimi predpisi in v okviru svojih pristojnosti, pri čemer v javnosti ne komentira poslovnih odločitev posameznih klubov«.

    »Poudarjamo, da so nogometni klubi samostojni pravni subjekti, odgovorni za svoje poslovanje. Vloga NZS je zagotavljanje pravilnega in enotnega izvajanja tekmovalnih in licenčnih pravil ter sprejemanje potrebnih odločitev za zaščito integritete tekmovanj in pravic vseh deležnikov, pri čemer v komunikaciji vedno izhajamo iz preverjenih dejstev in jasno opredeljenih ukrepov,« so zapisali pri NZS v sporočilu za javnost.

    Domžalčani so NZS 21. januarja pisno obvestili o tem, da so dan pred tem na sodišče vložili predlog za začetek stečajnega postopka in da tekmovanja v 1. SNL ne bodo nadaljevali. Kot so pojasnili na zvezi, v skladu s tekmovalnim pravilnikom velja, da če ekipa preneha tekmovati po končani jesenski sezoni, vendar pred prvim krogom spomladanske sezone, se do tedaj doseženi rezultati priznajo.

    Pri zvezi so dodali še, da so v okviru rednega licenčnega postopka za tekmovalno sezono 2025/26, ki se je začel 1. januarja 2025 in končal 31. maja 2025, pristojni organi, kot sta licenčni oddelek in komisija za licenciranje nogometnih klubov, opravili celovit pregled licenčne dokumentacije NK Domžale.

    »Pri temeljitem pregledu predložene dokumentacije niso bile ugotovljene nepravilnosti, ki bi vplivale na izpolnjevanje licenčnih kriterijev. To pomeni, da je NK Domžale, kot prosilec za licenco, izpolnil vse kriterije za poravnavanje obveznosti v skladu s Pravilnikom o licenciranju nogometnih klubov in finančni vzdržnosti.«

    Prav tako je pooblaščeni revizor s strani NK Domžale potrdil, da je finančni kriterij, ki se nanaša na prihodnje finančne informacije, v celoti izpolnjen ter da je prosilec za licenco sposoben časovno neomejeno nadaljevati svoje delovanje za obdobje, za katero se licenca izdaja, to je do konca tekmovalne sezone 2025/26, so dodali pri NZS.

    So pa pri Domžalah danes NZS naknadno obvestili tudi o odstopu iz mladinskih tekmovanj pod okriljem NZS.

    Več iz teme

    NZSNK Domžale1. SNLPrva liga Telemach

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

