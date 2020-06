Zdaj je uradno: Werner se za 60 milijonov evrov seli na Otok

Ljubljana – Kar so že dalj časa čivkali vrabčki na vejah v Leipzigu, se je zdaj tudi uresničilo. Nemški nogometni as Timo Werner se poslavlja od »rdečih bikov« in med drugimi tudi od nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla. Po koncu sezone se bo namreč za 60 milijonov evrov preselil na Otok k Chelseaju.



Werner je tako poskrbel za prvi odmeven prestop v letošnjem poletnem prestopnem roku. »Izjemno sem vesel in ponosen, da sem podpisal pogodbo za Chelsea. Pridružil se bom velikemu klubu. Zelo se že veselim prihodnje sezone s svojimi novimi soigralci, trenerjem in privrženci kluba. Pred nami je svetla prihodnost,« je med drugim dejal 24-letni Nemec, ki se bo novim soigralcem v Londonu pridružil julija po koncu nemškega prvenstva.



Werner je pred prihodom v Leipzig igral za Stuttgart. Za nemško izbrano vrsto je doslej na 29 odigranih tekmah dosegel enajst zadetkov. V tej sezoni je za Leipzig v vseh tekmovanjih zabil 32 golov, zadnjega sinoči – tako kot Kampl – proti Fortuni iz Düsseldorfa (2:2).