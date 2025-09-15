Zdaj jih ni več malo, ki menijo, da se je Šeško odločil napačno

V nadaljevanju preberite:

Seveda je po bitki lahko biti general, toda po uvodnih štirih kolih v elitni angleški ligi jih ni več malo, ki menijo, da se je slovenski nogometni zvezdnik Benjamin Šeško odločil napačno. Da bi moral namesto Manchester Uniteda izbrati Newcastle United, pri katerem bi lažje uveljavil svoje izjemne telesne sposobnosti. Za nameček pri »srakah« ne bi bil pod takšnim drobnogledom, kot je pri »rdečih vragih«, zaradi česar je zdaj pritisk nanj zagotovo večji, kot bi bil v Newcastlu ...