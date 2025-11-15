Zdaj ni druge poti, kot zmagati in upati na novo pravljico

Glavno slovensko mesto v dneh tega tedna doživlja zelo živahne in dobro obiskane športne večere. Največ vrveža pa bo drevi, ko bo več kot 16.000 gledalcev pospremilo nogometno tekmo Slovenije in Kosova v kvalifikacijah za mundial 2026. Če bi se ozrli k lestvici, bolje kaže gostujočemu moštvu, toda spomin na tekmo v Prištini (0:0) razkriva, da je bilo slovensko moštvo v polju bolj aktivno in imelo več priložnosti za gol. Zato je smernica današnjega večera jasna: igrati bolj učinkovito kot pred enim mesecem in osvojiti vse tri točke.

November je za slovenske nogometaše res poseben in pogosto v preteklosti tudi odločilen glede uvrstitve na velika tekmovanja. Tako je bilo nazadnje tudi pred dvema letoma, ko je naša izbrana vrsta v Stožicah, torej na prizorišču drevišnjega spektakla, strla kazahstanski oreh in si priigrala vizum za euro v Nemčiji. Tam pa je poskrbela za novi mejnik in se prvič dotlej na velikem tekmovanju uvrstila v prestižni izločilni del.