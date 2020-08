Zdaj pa Molde, za razred močnejši tekmec od Dundalka

Budimpešta

Celjani so potrpežljivo čakali in dočakali napake Ircev.

Prvi gol je tako kot proti Olimpiji zabil Luka Kerin.

Mitja Lotrič se je odlikoval z dvema podajama.

Kerinov gol ob pravem trenutku

510.000

evrov so Celjani že zaslužili z uvrstitvijo v 2. kolo kvalifikacij za ligo prvakov

- Celjska nogometna veselica se je s slovenskih igrišč preselila tudi na evropska. Slovenski šampion ni čakal naslednjih sto let, takoj je zagrabil priložnost in je v 1. kolu kvalifikacij za ligo prvakov v madžarskem glavnem mestu premagal Dundalk s 3:0 (1:0). Za napredovanje so zadeliv prvem polčasu terv predzadnji minuti in rezervistv 95. minuti. V 2. kolu kvalifikacij se bodo Celjani pomerili z norveškim prvakom Moldejem. Tekma bo že v sredo v Celju ob 18. uri.Visoka zmaga ne odraža realnega razmerja sil na štadionu slovitega madžarskega kluba Ujpesta, saj Celjani niso uprizorili nepozabne predstave, temveč ravno dovolj preračunljivo in tekmovalno, da so trdim tekmecem dali vedeti, da je razlika med slovenskim in irskim klubskim nogometom še vedno krepko v slovensko korist.Da, igra bo že jutri pozabljena, razplet še dolgo ne. Celjani so na eurojackpotu zadeli »5+1« in so še vedno v igri za najvišji zadetek, uvrstitev v ligo prvakov. Pot do paradiža je sicer še zelo, zelo dolga, toda prihodnjih nekaj dni, do naslednje tekme z veliko močnejšim tekmecem, norveškim prvakom Moldejem, ki je finskemu Kuopiu nasul pet golov, bo veliko bolj prijetnih. In sanje so jim vsekakor dovoljene.Celjski trenerje izbral izrazito previdno taktiko in začetno enajsterico. V primerjavi z zadnjo, ki je šla v šampionsko zadnjo bitko proti Olimpiji, je imela le enega novega člana, in sicer. Tudi Irci niso bili kaj prida ambicioznejši, v šahovskem otipavanju z redkimi bolj tveganimi napadalnimi akcijami z večjim številom igralcev je bil vidno, da so se oboji odločili za taktiko potrpežljivega čakanja na tekmečev spodrsljaj.Odmor se je že bližal in še nič ni dišalo po golu. Toda težko je bilo ostati zbran in brez napak, na celjsko srečo so v tej igri živcev prvi krajšo potegnili Irci. Iznajdljivi(ali pa nesrečni Irec) je z globinsko žogo v dir poslal Kerina, ki je stekel za hrbet svojega čuvaja. Za trenutek se je zdelo, da je ostal brez nadzora, saj je že padel po tleh, potem pe je povlekel čudovito potezo in spretno s tal udaril žogo ravno toliko, da je presenetila tudi irskega vratarjaGol v najbolj ugodnem trenutku za Celjane in neugodnem za Irce je bil velik kapital za drugi polčas. Narekoval je ritem igre, ki je bil resda v znamenju napadalnejših gostov, toda Celjani so prišli na svoj račun, saj so lahko čakali na bliskovite nasprotne napade.Celjani so preživeli kritične trenutke, Irci pa so bili vse bolj živčni. V lovu za izenačenjem so na stežaj odprli prostor do svojih vrat, kar sta v 89. minuti izkoristila Lotrič in Vizinger. Prekmurec je bil v nasprotnem napadu dveh proti enemu nesebičen podajalec, Medžimurec pa je moral žogo le še poriniti v prazna vrata.Celjani so takrat že lahko začeli slaviti svojo najpomembnejšo evropsko zmago v stoletni zgodovini. Niso pa še končali naloge. Rezervist Dangubić je po zmedi irskih branilcev z metra postavil končni izid.