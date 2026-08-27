Zdaj še uradno: junak Hrvaške prestopil k Barceloni

Barcelona je v svoje vrste pripeljala hrvaškega vratarja Dominika Livakovića. Enaintridesetletnik je iz Fenerbahčeja prestopil h katalonskemu velikanu in podpisal štiriletno pogodbo, ki ga na Camp Nou veže do poletja leta 2030.

Po poročanju španske Marce naj bi Barcelona za Livakovića odštela dva milijona evrov, še približno pol milijona bi lahko Fenerbahče prejel z bonusi. Hrvat prihaja po odhodu Marca-Andréja ter Stegna​​ na posodo k Ajaxu, s čimer je trener Hansi Flick dodatno premešal razmerja med vratarji.

»Še več varnosti med vratnicama«

»Še več varnosti med vratnicama. Dobrodošel, Livaković,« so prihod hrvaškega reprezentanta pospremili pri Barceloni, ob njegovi fotografiji pa dodali: »Pripravljen, ko je treba.«

Livaković naj bi se za mesto prvega vratarja boril z Joanom Garcio, dodatno možnost Flicku ponuja tudi izkušeni Wojciech Szczę​sny. Barcelona je tako med vratnicama dobila še enega vratarja z bogatimi klubskimi in reprezentančnimi izkušnjami.

Hrvat je po odhodu iz zagrebškega Dinama leta 2023 dve sezoni preživel pri Fenerbahčeju, za katerega je zbral 74 nastopov in na 24 tekmah ohranil mrežo nedotaknjeno. V minuli sezoni ga je turški klub posodil tudi Gironi, kjer ni zaigral, drugi del sezone pa je kot posojeni vratar znova preživel pri Dinamu in z njim osvojil naslov hrvaškega prvaka.

Zaslovel na svetovnem prvenstvu

Livaković je član hrvaške reprezentance od leta 2017, z njo je nastopil na treh svetovnih in dveh evropskih prvenstvih. Zablestel je na svetovnem prvenstvu leta 2022 v Katarju, na katerem je bil eden od ključnih mož Hrvaške na poti do tretjega mesta.

Za Barcelono je to že šesta okrepitev v letošnjem poletnem prestopnem roku. Pred njim so v Katalonijo prišli Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Jesse Bisiwu, Rodri in Joã​o Cancelo.

Barcelona je novo sezono la lige odprla s prepričljivo zmago s 5:0 proti Elcheju, naslednja preizkušnja jo čaka proti Athleticu iz Bilbaa.