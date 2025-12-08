Zdaj si po tekmi lahko privošči tudi hamburger in kakšno pivo

Nogometna pot ga je iz Dravograda kmalu popeljala v svet, skoraj do vrha nogometne piramide. Jaka Bijol šele vstopa v najboljša leta svoje kariere, a je doživel že marsikaj, od izkušnje v Rusiji do uveljavljanja v Italiji in prestopa v najmočnejše nogometno prvenstvo na svetu, kjer v dresu Leedsa postaja nepogrešljiv. Uveljavil se je tudi kot odločen glas in pomočnik kapetana v slovenski reprezentanci, kjer si obrambe brez visokoraslega Korošca ne znamo več predstavljati. O nogometnih korakih, odraščanju, vzponih in padcih se je z njim pogovarjal David Ševo, ki nogometno kariero gradi v vrstah ljubljanske Olimpije.

FOTO: Luka Maček

Prve nogometne korake je Jaka Bijol naredil doma v Dravogradu, Davida je zanimalo, kako se je nato odvijala njegova kariera. »V srednji šoli sem se preselil v Ljubljano, moral sem zamenjati klub, to je bil že prvi korak. Vedno je lepo, če se zgodba začne v domačem okolju, če imaš podporo domačih, je najlepše. Da pa bi napredoval, moraš skozi leta tudi ven iz cone udobja,« mladim svetuje Bijol, ki se je navadil na življenje v tujini. Že leta 2018 je šel iz Rudarja k CSKA v Moskvo, se tam iz mladeniča razvil v fanta in v zrelega nogometaša. Osnovni igralni položaj Bijola je bil defenzivni zvezni igralec, Rusi so ga postavili na centralnega branilca in njegova kariera se je začela strmo vzpenjati. Nato je šel prek Nemčije v Videm, v bližino doma, poleti pa realiziral sanjski prestop k Leedsu v prvo angleško ligo.

V podkastu Junaki športa, ki ga ustvarjata medijska hiša Delo in gibanje Plazma Športne igre mladih, želimo mladim športnikom odgovoriti na vprašanja, kako naj vadijo, se prehranjujejo in pristopajo k svojemu športu, da bodo lahko uspešni kot njihovi idoli. Vprašanja uveljavljenim športnikom zastavljajo prav mladi upi. V prvi sezoni podkasta smo se osredotočili na nogomet, v njej pa sodeluje osem znanih slovenskih nogometašev.

Davida je zanimalo, kako v tujini preživlja čas, kako izgleda Bijolov vsakdan. »Ključno je, da se zamotiš z zadevami, da ti čas hitreje mine, zato je fino imeti pametne hobije. Včasih to ne uspe najbolje, a je dobro imeti nekaj, kar ni nogomet, lahko je to šola, lahko so knjige, tudi to vpliva nate in posledično na treninge, na to, kako igraš. Vsak element je pomemben,« Jaka svetuje, da ne glede na uspeh na igrišču druge vidike življenja ni pametno povsem postaviti na stranski tir.

FOTO: Luka Maček

Sami ustvarjajte svojo pot

Pri mladih nogometaših je zelo pomembno, da v obdobju rasti skrbijo za svoje telo, David je zato Jaka poprosil za nasvet, kako izbrati pravilno prehrano. »Tudi jaz kdaj po tekmi pojem kakšen burger, zdaj si že lahko privoščim tudi kakšno pivo, prej pa normalno, da je treba biti zelo osredotočen na hrano. Zdaj igram v klubih, kjer je za to res dobro poskrbljeno, v klubu jemo zajtrk in kosilo, tudi za večerjo si lahko kaj odnesem domov, vsi obroki so uravnoteženi, dobro je poskrbljeno za nas,« pojasnjuje Bijol.

A vedno ni bilo tako: »Ko pa sem bil mlajši, je bilo treba veliko razmišljati o tem, lažje je, če se že zgodaj navadiš na rutino, da paziš, kaj ješ pred treningom in po tekmi, da imaš dovolj energije. Izogibaj se sladkarijam in hitri prehrani, prehrana je zelo pomembna.«

V uspešni zgodbi vsakega posameznika so ljudje, ki so v ključnem trenutku stali za njim in ga znali usmeriti na pravo pot. Tudi Jaka ne le Davidu, temveč vsem mladim športnikom svetuje, naj se ravnajo po svojem občutku: »Starši so zelo pomembni, a ni dobro, če se vtikajo v stvari. Naj bodo odločitve tvoje, tudi ko postane težko, veš, da si se sam odločil za to pot in je vredno vztrajati. Zagotovo pa naj starši podpirajo otroke z ljubeznijo, za to bom svojim vedno hvaležen.«