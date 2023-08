Zdravko Mamić: Ne razmišljam o vrnitvi na Hrvaško

Ob sleherni novici iz zagrebškega Dinama – bodisi odmevnem mednarodnem dosežku, bodisi kakšnem spodrsljaju kot nazadnje ob koncu tedna doma proti Gorici (0:0), bodisi napovedi prodaje na tuje koga od udarnih adutov – spremljevalci utripa pri hrvaških nogometnih prvakih ugibajo, kolikšen je še vedno vpliv Zdravka Mamića.

Ta je namreč pred sodiščem, ki mu je zaradi umazanih denarnih poslov v nogometu izreklo šest in pol let zaporne kazni, pobegnil v sosednjo Bosno in Hercegovino in se sodeč po pogovoru za portal Antena Zadar ne namerava vrnitvi na Hrvaško.

»Zakaj bi se sploh vračal? Niti bi me spustili v državo niti ne razmišljam o vrnitvi. Uživam v Međugorju, imamo lepo vreme, ugodno podnebje, dobre ljudi in okusno hrano,« je poudaril 64-letnik, ki je dolgo izvajal ključne strateške poteze pri Dinamu in nasploh v hrvaškem nogometu.