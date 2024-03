Že danes znano, kako visoka ovira za Slovenijo bo Harry Kane

V nadaljevanju preberite:

Na obzorju je spektakularni četrtfinale lige prvakov, končnica osmih slovitih klubov, ki se bo merila za nastop v finalu – ta bo 1. junija prav tako na slovitem londonskem štadionu Wembley. Dotlej je še polovica poti, šele naslednji teden bo dal imena zadnjih četrtfinalistov. Že danes pa vemo, da sta se – dolgo kritizirana – Bayern in PSG vrnila med žive in bosta še kako realno naskakovala evropsko lovoriko že v tej sezoni.

Bavarci so strli odpor Lazia kljub dejstvu, da v zadnjem času delujejo kot dvajset let star moskvič in ne kot paradni izdelki njihove avtomobilske industrije. Harry Kane izpolnjuje visoka pričakovanja navijačev po selitvi iz Londona in je tako ali tako neupravičeno doživljal kritike. Pozor, v 33 tekmah te sezone v majici Bayerna je zabil 33 golov, le popolni sanjači bi lahko od njega zahtevali več.

Ob tem je zbral Kane že 27 golov v ligi prvakov, med vsemi Angleži je (bil) uspešnejši le Wayne Rooney, ki jih ima na računu trideset. Gre za smešni številki v primerjavi z dosežkoma Cristiana Ronalda (140) in Lionela Messija (129) v ligi prvakov, toda kljub temu zgovorna podatka.